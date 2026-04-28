Una práctica de alto riesgo. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puso en marcha jornadas de orientación dirigidas a conductores de vehículos menores que circulan indebidamente por la vía exclusiva del Metropolitano.

Durante un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizado este viernes en dos turnos en los alrededores de la estación Jirón de la Unión, en el centro de Lima, personal de la ATU y efectivos policiales retiraron de la vía a más de 70 conductores de triciclos de carga, motos eléctricas, scooters y bicicletas.

La entidad enfatizó los peligros de esta conducta, considerando que los buses del Metropolitano —de aproximadamente 18 metros de largo y hasta 32 toneladas con pasajeros— pueden generar consecuencias fatales en caso de colisión con unidades livianas.

La ATU advierte que invadir la vía exclusiva del Metropolitano incrementa el riesgo de accidentes fatales y puede acarrear multas de hasta S/10 mil. Foto: Andina.

Además, se explicó a los conductores la existencia de puntos ciegos en estos vehículos de gran tamaño, especialmente en la parte posterior, en la zona frontal baja —debajo del parabrisas— y en los laterales durante maniobras como giros o cambios de carril, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

La ATU informó que estas jornadas de sensibilización se mantendrán de forma continua y que, posteriormente, se reforzarán con operativos de fiscalización junto a la PNP para sancionar a quienes incumplan la normativa.

En ese marco, precisó que para triciclos, motos eléctricas y scooters la infracción corresponde a la falta E2 , con una multa equivalente al 2% de la UIT (S/110). En el caso de las bicicletas, se aplica la falta J02 , con la misma penalidad.

La autoridad recordó que la vía del Metropolitano es de uso exclusivo para buses del sistema de transporte público y que el ingreso de otros vehículos está prohibido, salvo excepciones como ambulancias, unidades de bomberos y patrulleros policiales en situaciones de emergencia debidamente justificadas.