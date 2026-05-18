El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le “acaba el tiempo”. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le “acaba el tiempo”. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, , arremetió este lunes de nuevo contra los medios de comunicación y contra la oposición demócrata, a los que acusó de haberse vuelto locos” con la

En un mensaje en su plataforma Truth Social, el aseguró que la visión de los medios estadounidenses está tan distorsionada que, en el hipotético caso de que Teherán se rindiera, titularían con que “Irán tuvo una victoria magistral y brillante sobre Estados Unidos”.

Trump señaló específicamente al fracasado” The New York Times, al Wall Street Journal y a la corrupta e irrelevante” CNN.

Los tontos demócratas y los medios de comunicación han perdido completamente el rumbo. ¡Se han vuelto completamente locos!”, opinó.

Las para poner fin a la guerra iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le “acaba el tiempo”.

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