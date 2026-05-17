El presidente ruso, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a China el próximo 19 y 20 de mayo, apenas días después del viaje del mandatario estadounidense Donald Trump a Pekín. La reunión con Xi Jinping se desarrollará en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania y del acercamiento reciente entre China y Estados Unidos.

Según informó el Kremlin, Putin sostendrá reuniones con Xi para abordar mecanismos que permitan “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica” entre ambos países.

Durante el encuentro, ambos líderes también discutirán asuntos internacionales y regionales, además de firmar una declaración conjunta.

Rusia y China mantienen una estrecha relación económica, especialmente en el comercio de combustibles y productos energéticos. (Foto referencial: AFP)

Ucrania y la relación con EE.UU. marcan la agenda

La visita de Putin se produce en un contexto de estancamiento diplomático en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto en el que Trump intenta mediar.

Una breve tregua promovida bajo auspicios del mandatario estadounidense pausó temporalmente los bombardeos masivos fuera del frente de batalla, aunque los ataques se reanudaron tras el vencimiento del acuerdo esta semana.

China ha mantenido una posición ambigua frente al conflicto: pide negociaciones de paz y respeto a la integridad territorial, pero evita condenar la ofensiva militar rusa iniciada en febrero del 2022.

Pekín también rechaza las acusaciones occidentales sobre un eventual apoyo militar a Moscú y sostiene que los países occidentales prolongan la guerra mediante el envío de armamento a Ucrania.

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China y Rusia reforzarán cooperación económica

Vladimir Putin y Xi Jinping abordarán temas internacionales y reforzarán la cooperación estratégica entre Rusia y China. (Foto de Angelos Tzortzinis / AFP).

Además de reunirse con Xi Jinping, Putin sostendrá un encuentro con el primer ministro chino Li Qiang para revisar la cooperación económica y comercial bilateral.

China se mantiene como uno de los principales socios económicos de Rusia y es actualmente uno de los mayores compradores de combustibles rusos, incluidos productos petroleros.

La visita de Putin ocurre además poco después del viaje de Trump a China, donde el mandatario estadounidense aseguró haber alcanzado acuerdos comerciales “fantásticos”.

Entre ellos figura un compromiso inicial para la compra de 200 aviones Boeing por parte de China, según confirmó el fabricante aeronáutico estadounidense.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, destacó positivamente la reciente cumbre entre Pekín y Washington, aunque subrayó que las relaciones entre Rusia y China siguen siendo “más profundas y sólidas” que las alianzas políticas y militares tradicionales.

Con información de AFP.