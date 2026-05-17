La visita de Putin ocurre días después del viaje de Donald Trump a China. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
La visita de Putin ocurre días después del viaje de Donald Trump a China. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , realizará una visita oficial a China el próximo 19 y 20 de mayo, apenas días después del . La reunión con Xi Jinping se desarrollará en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania y del acercamiento reciente entre China y Estados Unidos.

Según informó el , Putin sostendrá reuniones con Xi para abordar mecanismos que permitan “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica” entre ambos países.

Durante el encuentro, ambos líderes también discutirán asuntos internacionales y regionales, además de firmar una declaración conjunta.

Rusia y China mantienen una estrecha relación económica, especialmente en el comercio de combustibles y productos energéticos. (Foto referencial: AFP)
Rusia y China mantienen una estrecha relación económica, especialmente en el comercio de combustibles y productos energéticos. (Foto referencial: AFP)
LEA TAMBIÉN: Canciller alerta: captan a jóvenes por redes para enviarlos con engaños a la guerra Rusia - Ucrania

Ucrania y la relación con EE.UU. marcan la agenda

La visita de Putin se produce en un contexto de estancamiento diplomático en torno a la , conflicto en el que Trump intenta mediar.

Una breve tregua promovida bajo auspicios del mandatario estadounidense pausó temporalmente los bombardeos masivos fuera del frente de batalla, aunque los ataques se reanudaron tras el vencimiento del acuerdo esta semana.

China ha mantenido una posición ambigua frente al conflicto: pide negociaciones de paz y respeto a la integridad territorial, pero evita condenar la ofensiva militar rusa iniciada en febrero del 2022.

Pekín también rechaza las acusaciones occidentales sobre un eventual apoyo militar a Moscú y sostiene que los países occidentales prolongan la guerra mediante el envío de armamento a Ucrania.

LEA TAMBIÉN: Xi habla por primera vez de la guerra y usa expresión china para actual orden mundial

China y Rusia reforzarán cooperación económica

Vladimir Putin y Xi Jinping abordarán temas internacionales y reforzarán la cooperación estratégica entre Rusia y China. (Foto de Angelos Tzortzinis / AFP).
Vladimir Putin y Xi Jinping abordarán temas internacionales y reforzarán la cooperación estratégica entre Rusia y China. (Foto de Angelos Tzortzinis / AFP).

Además de reunirse con , Putin sostendrá un encuentro con el primer ministro chino Li Qiang para revisar la cooperación económica y comercial bilateral.

China se mantiene como uno de los principales socios económicos de Rusia y es actualmente uno de los mayores compradores de combustibles rusos, incluidos productos petroleros.

La visita de Putin ocurre además poco después del viaje de Trump a China, donde el mandatario estadounidense aseguró haber alcanzado acuerdos comerciales “fantásticos”.

Entre ellos figura un compromiso inicial para la compra de 200 aviones Boeing por parte de China, según confirmó el fabricante aeronáutico estadounidense.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, destacó positivamente la reciente cumbre entre Pekín y Washington, aunque subrayó que las relaciones entre Rusia y China siguen siendo “más profundas y sólidasque las alianzas políticas y militares tradicionales.

Con información de AFP.

TE PUEDE INTERESAR

Trump pide a Putin acabar con guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis en Irán
Putin firma decreto que permitirá confiscar empresas dedicadas a la minería y la pesca
Xi conversa con Trump por teléfono poco después de hablar con Putin

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.