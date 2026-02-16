El Kremlin rechazó hoy las acusaciones de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos quienes aseguran que el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fue envenenado hace dos años en prisión con una toxina letal.

«Nosotros, naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos parciales e infundadas. Y, por supuesto, las rechazamos firmemente», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según el portavoz, el Kremlin tiene una opinión «muy negativa» del comunicado conjunto publicado el sábado por esos cinco países y que fue reproducido en un vídeo por la viuda del opositor, Yulia Naválnaya, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Según la investigación internacional realizada a partir de las muestras tomadas de Navalni justo después de que muriera en una prisión ártica rusa, el político falleció envenenado con una toxina letal (epibatidina), presente en ranas venenosas dardas de América del Sur.

Muerte por «arma química»

Rusia siempre ha afirmado que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, pero, como añade el comunicado conjunto de los cinco países, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte.

Por su parte, la esposa del líder opositor acusó directamente el sábado al Kremlin de matar a su marido por «un arma química», como ya intentara hacer con la sustancia Novichok durante un viaje de Navalni a Siberia en 2020.

De hecho, esos países europeos acusan al Kremlin de violar la Convención sobre Armas Químicas, y adelantaron que ya han exigido explicaciones en un escrito a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

«Solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexei Navalni durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz», aseguró el sábado Yvette Cooper, ministra británica de Exteriores.

La versión oficial

Naválnaya denunció el envenenamiento de su esposo en septiembre de 2025, aunque entonces los laboratorios extranjeros implicados no publicaron los resultados definitivos.

La familia, la oposición, médicos independientes y las cancillerías occidentales nunca se creyeron la versión oficial de que Navalni murió súbitamente por causas naturales -una arritmia- en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets).

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en su momento que había aprobado su canje poco antes de su muerte, que calificó de «triste suceso», pero los aliados del opositor acusan precisamente al jefe del Kremlin de facilitar su deceso al bloquear dicho intercambio.

Los rusos recuerdan a Navalni en el segundo aniversario de su muerte

Pese al intenso frío (14 grados bajo cero), cientos de moscovitas acudieron este lunes al cementerio de Borísovo, en el sur de la capital rusa, para rendir homenaje al político fallecido, en el segundo aniversario de su muerte.

Entre los primeros en llegar figuraba la madre del opositor, Liudmila -que se enfrentó hace dos años a las autoridades para que le entregaran el cadáver de su hijo- y también Alla, la madre de la viuda de Navalni, Yulia.

«Recordamos», decía una de las notas que los partidarios del opositor colocaron sobre la tumba, recubierta desde primera hora de la mañana de una montaña de flores rojas, blancas y rosas.

Un pope ofició frente a la sepultura rodeada de nieve una sentida oración en recuerdo de Nalvani, en la que participaron muchos de los presentes.