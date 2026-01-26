El Kremlin aseguró este lunes que mantendrá sus relaciones con Venezuela, con quien está en constante contacto tras la operación militar estadounidense para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Tenemos relaciones bilaterales independientes, tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, tenemos inversiones en Venezuela», aseguró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por TASS.

Según Peskov, también Caracas tiene por prioridad «seguir desarrollando relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia».

A ello añadió que Rusia «ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio».

En relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el portavoz señaló que el Kremlin «la conoce bien».

El año pasado Rusia comunicó la construcción de una fábrica de munición para fusiles Kaláshnikov y estar en proceso otra de fusiles de asalto en el país latinoamericano, donde ya contaba con otras plantas de industria militar.

Preocupación por Cuba

El secretario de prensa de Putin alegó también que están al tanto de los últimos eventos en torno a Cuba y sobre los posibles planes de bloqueo de la isla por parte de Estados Unidos.

«Es alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia», señaló.

Peskov añadió que el Kremlin «valora enormemente» las relaciones bilaterales entre Moscú y La Habana.

La semana pasada el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, visitó la isla caribeña, cuyos 32 militares murieron tratando de proteger a Maduro.

Asuntos pendientes

A pesar de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se solidarizó con la determinación de Cuba para defender su soberanía, evitó condenar abiertamente las acciones estadounidenses en Venezuela.

Sí las condenó el ministerio de Exteriores ruso, que consideró «ilegal» la operación de Estados Unidos en la que también fue capturada la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Además, la parte rusa todavía espera la liberación de los marineros rusos detenidos por Estados Unidos tras haber apresado el navío ‘Marinera’, cerca de las aguas venezolanas, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió su puesta en libertad.