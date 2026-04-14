Xi Jinping durante una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Pekín el 14 de abril. Fotógrafo: Pool/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Xi Jinping lamentó un mundo en “desorden, utilizando uno de sus lenguajes más duros hasta ahora para describir el colapso del orden internacional liderado por Occidente. También prometió que China desempeñará un papel constructivo en Medio Oriente.

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