Un buque portacontenedores en la terminal de contenedores de Fairview, en el puerto de Prince Rupert, en Prince Rupert, Columbia Británica, Canadá.
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Agencia Bloomberg
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Dos portacontenedores vinculados a la empresa estatal china Cosco Shipping Corp. salieron del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz. Son los primeros buques de este tipo operados por una importante compañía respaldada por Pekín en navegar por esta vía marítima desde que estalló la guerra en Medio Oriente.

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