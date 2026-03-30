El CSCL Indian Ocean y el CSCL Arctic Ocean cruzaron el estrecho tras iniciar su viaje hacia el este desde el golfo Pérsico el lunes por la mañana, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg. Los barcos iniciaron sus viajes, que duraron casi 12 horas, desde aguas cercanas a Dubái. Tomaron una ruta cercana a las islas iraníes de Larak y Qeshm, en la angosta entrada del estrecho, antes de adentrarse en aguas del golfo de Omán.

Según las mediciones del calado, los buques no parecen transportar ninguna carga aparte de contenedores vacíos. Están catalogados como parte de la flota de Cosco Shipping Lines Co., filial de Cosco Shipping Corp.

El mercado mundial del transporte marítimo ha estado siguiendo con gran atención los trayectos de estos dos buques de Cosco en busca de indicios de cómo China planea retirar sus embarcaciones del golfo, en un intento por frenar una crisis energética cada vez más profunda y el desplome del comercio entre China y Medio Oriente.

En represalia por los ataques estadounidenses e israelíes, Irán ha bloqueado el estrecho, y solo algunos buques aprobados por Teherán, incluidos los buques de transporte de gas licuado de petróleo, habían transitado recientemente. Teherán dijo que solo aprobaría los buques que sean amigables con Irán, e imponiendo una tarifa de peaje de hasta US$ 2 millones.

El lunes se observó que los buques CSCL Indian Ocean (en azul) y CSCL Arctic Ocean intentaban salir del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, y ahora se dirigen hacia el sur, hacia el golfo de Omán.

Cosco Shipping Lines Co. no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado a su oficina Shanghái.

Ambos buques hicieron señales de ser propiedad de China y de tener tripulación china a bordo durante su segundo intento de tránsito el lunes, en un aparente esfuerzo por garantizar un paso seguro. Los buques emplearon las mismas tácticas el viernes, antes de dar media vuelta cerca de Irán.

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Los dos buques, cada uno con capacidad para transportar unos 19,000 TEU (equivalente a la capacidad de carga de un contenedor de 20 pies), fueron vistos siguiendo la misma ruta el lunes. Llevan más de un mes atrapados en el golfo Pérsico desde que EE.UU. e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

Cosco Shipping es uno de los armadores más grandes del mundo, con enormes flotas de portacontenedores y buques cisterna operadas por sus filiales. Además de los portacontenedores, Cosco también tiene al menos seis buques cisterna de crudo varados en el golfo desde que comenzó la guerra, según datos de seguimiento de buques.

En una señal temprana de la reanudación de los tránsitos por el estrecho de Ormuz, Cosco Shipping Lines informó la semana pasada a sus clientes que reanudaría las reservas de contenedores de carga general desde el este de Asia a Medio Oriente, incluyendo algunos ubicados en el golfo Pérsico. La empresa posee y opera 453 portacontenedores con una capacidad total de aproximadamente 2,5 millones de contenedores equivalentes a veinte pies (o TEU), a finales de enero.