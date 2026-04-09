Se intensifica la competencia de marcas en el mercado peruano de computadoras con una clara disputa entre fabricantes de origen chino y estadounidense. ¿Quién gana mayor participación de mercado? Lenovo y HP son un claro ejemplo de este escenario en el segmento de computadoras portátiles, donde se concentra el análisis de importaciones. ¿Quién gana mercado?

La disputa por el liderazgo del mercado de portátiles o laptops en Perú empieza a estrecharse. Lenovo, marca china, cerró el 2025 con 478,003 unidades importadas, lo que le permitió consolidar una participación de 45.3%. Sin embargo, la estadounidense HP —su principal competidor— alcanzó 315,664 equipos y una cuota de 29.9%, destacando por ser la marca con mayor crecimiento entre los líderes.

“Desde hace tres años Lenovo viene liderando las importaciones de equipos, pero HP se ha despertado y en variación ha crecido casi 30%, frente a Lenovo que creció 20%”, señaló Fernando Grados, director ejecutivo de Dominio Consultores. “Sin embargo, aún estamos hablando de más de 15 puntos de diferencia”.

Más que una preferencia por marcas chinas, el liderazgo responde al posicionamiento de fabricantes globales como Lenovo, cuya participación no está determinada por su origen, sino por su competitividad en distintos segmentos.

“Va a depende del tipo de computadoras la diferencia en precios”, comentó Grados. “Existen otras marcas chinas en el mercado con precios más económicos, pero con niveles de calidad inferiores”.

Cabe recordar que Lenovo mse consolidó globalmente tras adquirir la división de computadoras personales de IBM, lo que marcó su expansión internacional.

Las importaciones de computadoras crecieron 22% en 2025.

Por otro lado, el dinamismo de HP responde a una mayor agresividad comercial en un mercado que comienza a recuperarse tras años de contracción. En total, las importaciones de computadoras pasaron de 866,049 unidades en 2024 a 1,056,294 en 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 22%, según Dominio Consultores.

Este avance se explica principalmente por la demanda del sector privado. “En 2025 la demanda ha estado más en el sector privado que en el público, y creo que esa tendencia va a seguir para el 2026″, indicó Grados. “La demanda de empresas y hogares va a compensar la poca o nula demanda del gobierno”.

En términos de segmentos, el consumo representó el 59.6% del total con 629,323 equipos, mientras que el segmento comercial concentró el 40.4% con 426,686 unidades. Las compras empresariales crecieron 21.7%, mientras que las destinadas a hogares avanzaron 22.2%, evidenciando una recuperación transversal.

Más atrás en el ranking, ASUS se posiciona en tercer lugar con 156,231 equipos y una participación de 14.8%, seguido por Acer (3.5%) y Dell (3.3%). Apple, aunque representa solo el 1.5% en unidades, tendría mayor peso en valor. En tanto, marcas como Advance y Hyundai registraron los mayores crecimientos porcentuales —125.6% y 242.9%, respectivamente— aunque con participaciones aún reducidas.

Precios estables y nuevas formas de acceso

El comportamiento del consumidor también muestra cambios relevantes. Los precios se han mantenido relativamente estables, con computadoras básicas entre S/1,500 y S/2,000, mientras que una desktop estándar oscila entre S/2,000 y S/2,500. En el segmento gamer, los equipos pueden superar los S/3,500, impulsados por componentes como la tarjeta gráfica.

“El gasto promedio en computadoras se ha mantenido relativamente estable”, comentó Grados. “En el caso de estudiantes universitarios de NSE C y D, están surgiendo modelos de renting o financiamiento que permiten pagar entre US$ 30 y US$ 40 mensuales por un equipo”.

Las computadoras de escritorio siguen siendo adquiridas principalmente por pymes, gobiernos locales y un segmento joven de consumidores, especialmente entre 15 y 25 años, vinculados al gaming o a usos intensivos. Su principal ventaja continúa siendo la posibilidad de personalización y ampliación de componentes.

Los jóvenes concentran gran parte de la demanda de computadoras. (Foto: Pexels/Fox)

Avanza la incorporación de inteligencia artificial

En paralelo, el mercado comienza a incorporar nuevas tecnologías. Cerca del 16% de las computadoras importadas en 2025 incluyó NPU (Neural Processing Unit), un procesador diseñado para tareas de inteligencia artificial.

No obstante, su adopción responde más a decisiones de los fabricantes que a una demanda activa del mercado local.

Computadoras con procesadores para IA ya representan cerca del 16%.

“Hoy, cuando se usan herramientas como Gemini, ChatGPT o DeepSeek, el procesamiento se realiza en los sistemas de esas plataformas, no en la computadora. Sin embargo, con el tiempo habrá software local que aprovechará los NPU”, explicó Grados. “Casi 16% de equipos fueron importados con NPU, pero no por demanda, sino por oferta”.

Por su lado, el segmento gamer muestra señales de recuperación tras la caída registrada en 2022 y 2023, especialmente en laptops. En desktops, muchas de las máquinas para videojuegos son ensambladas localmente, por lo que no se reflejan completamente en las cifras de importación.