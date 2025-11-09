El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta (Colombia). EFE/ Cancillería de Colombia
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta (Colombia). EFE/ Cancillería de Colombia
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, en alusión, aunque sin citarlos explícitamente, a los ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en el Caribe.

Sánchez, en su intervención en la Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea (CELAC - UE), la cual se realiza en la ciudad de Santa Marta, Colombia, consideró importante fortalecer la alianza entre ambas regiones en el actual contexto geopolítico.

pero sí se refirió a la situación que están provocando algunas decisiones de su administración.

entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

A su consideración, , en la actualidad es un imperativo geoestratégico.

Sánchez también mencionó que España consideró que el sucesor del secretario general de la ONU, António Guterres, debería ser una mujer y latinoamericana.

Finalmente, el gobernante garantizó que España seguirá impulsando la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur antes de fin de año, así como la actualización del que tiene con México.

Elaborado con información de EFE.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llega a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta (Colombia). EFE/Maurico Dueñas Castañeda
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llega a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta (Colombia). EFE/Maurico Dueñas Castañeda

