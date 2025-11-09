El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió reforzar la unidad entre América Latina y la Unión Europea, en defensa del libre comercio y del derecho internacional, en alusión, aunque sin citarlos explícitamente, a los ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en el Caribe.

Sánchez, en su intervención en la Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea (CELAC - UE), la cual se realiza en la ciudad de Santa Marta, Colombia, consideró importante fortalecer la alianza entre ambas regiones en el actual contexto geopolítico.

El Gobierno español realizó estas declaraciones, pero no citó en ningún momento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero sí se refirió a la situación que están provocando algunas decisiones de su administración.

Sánchez recordó que, durante la presidencia española de la Unión Europea en 2023, fue cuando se retomó la celebración de estas reuniones periódicas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

A su consideración, había que renovar esa alianza estratégica entre estas regiones y que, si hace dos años ese fortalecimiento en las relaciones era una prioridad política, en la actualidad es un imperativo geoestratégico.

Sánchez también mencionó que España consideró que el sucesor del secretario general de la ONU, António Guterres, debería ser una mujer y latinoamericana.

Finalmente, el gobernante garantizó que España seguirá impulsando la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur antes de fin de año, así como la actualización del que tiene con México.

Elaborado con información de EFE.