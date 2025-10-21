España sufre una grave crisis de vivienda debido a que la demanda supera ampliamente a la oferta.
España sufre una grave crisis de vivienda debido a que la demanda supera ampliamente a la oferta.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

España lidera el crecimiento inmobiliario en 2025 con un aumento de la inversión del 31% durante los tres primeros trimestres respecto a igual periodo de 2024, mientras que cayó un 12.6% en la eurozona, según un informe presentado este martes por la consultora Colliers.

La inversión inmobiliaria en el tercer trimestre alcanzó los 12,914 millones de euros (US$ 15,000 millones), en mercados como el residencial, hotelero y los activos alternativos, lo que impulsa el liderazgo de España en Europa.

Con estos datos estima que a finales de 2025 el volumen de inversión podría estar próximo a los 17,000 millones de euros, lo que apuntaría a un crecimiento del 30% anual.

El mercado residencial acumuló más de 3,000 millones de euros de inversión, el 99% más que un año antes, mientras que la inversión en activos hoteleros registró hasta el tercer trimestre 2,826 millones, un 41% más.

España sufre una grave crisis de vivienda debido a que la demanda supera ampliamente a la oferta, entre otros factores, lo que ha disparado los precios de alquiler y compra durante los últimos años.

Solo el septiembre, el precio de compra se encareció un 12.3% respecto al mismo mes del pasado año, según datos de la empresa de tasación Tinsa.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2% interanual el primer semestre del año, hasta alcanzar las 71,155 operaciones, con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza, y supusieron el 19.3% del total, según datos del Consejo General del Notariado.

Colliers destaca que el sector inmobiliario en España ha captado la atención de inversores internacionales que buscan mercados en crecimiento, y también de fondos institucionales, promotores e inversores privados, que incluyen al país como destino prioritario de su estrategia inversora.

En este sentido, subraya que España ofrece ahora mismo un entorno único, con sectores en expansión y una economía que sigue creciendo por encima de la media europea, y que la confianza de los inversores es reflejo de esta solidez y se mantendrá constante en los próximos meses.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.