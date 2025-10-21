España lidera el crecimiento inmobiliario en 2025 con un aumento de la inversión del 31% durante los tres primeros trimestres respecto a igual periodo de 2024, mientras que cayó un 12.6% en la eurozona, según un informe presentado este martes por la consultora Colliers.

La inversión inmobiliaria en el tercer trimestre alcanzó los 12,914 millones de euros (US$ 15,000 millones), en mercados como el residencial, hotelero y los activos alternativos, lo que impulsa el liderazgo de España en Europa.

Con estos datos estima que a finales de 2025 el volumen de inversión podría estar próximo a los 17,000 millones de euros, lo que apuntaría a un crecimiento del 30% anual.

El mercado residencial acumuló más de 3,000 millones de euros de inversión, el 99% más que un año antes, mientras que la inversión en activos hoteleros registró hasta el tercer trimestre 2,826 millones, un 41% más.

España sufre una grave crisis de vivienda debido a que la demanda supera ampliamente a la oferta, entre otros factores, lo que ha disparado los precios de alquiler y compra durante los últimos años.

Solo el septiembre, el precio de compra se encareció un 12.3% respecto al mismo mes del pasado año, según datos de la empresa de tasación Tinsa.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2% interanual el primer semestre del año, hasta alcanzar las 71,155 operaciones, con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza, y supusieron el 19.3% del total, según datos del Consejo General del Notariado.

Colliers destaca que el sector inmobiliario en España ha captado la atención de inversores internacionales que buscan mercados en crecimiento, y también de fondos institucionales, promotores e inversores privados, que incluyen al país como destino prioritario de su estrategia inversora.

En este sentido, subraya que España ofrece ahora mismo un entorno único, con sectores en expansión y una economía que sigue creciendo por encima de la media europea, y que la confianza de los inversores es reflejo de esta solidez y se mantendrá constante en los próximos meses.