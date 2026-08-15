La minera estatal chilena anunció el nombramiento de cinco nuevos vicepresidentes y cambios en la dirección de cuatro divisiones, incluidas sus operaciones insignia de El Teniente y Chuquicamata, según un comunicado publicado el viernes. La mayoría de los nombramientos entrarán en vigor el 1 de septiembre.

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Los cambios representan la primera medida importante de Gómez desde que asumió el cargo e incorporan a varios ejecutivos con experiencia en otras grandes operaciones mineras chilenas, entre ellos miembros de su antiguo equipo en Collahuasi.

Los nombramientos se producen mientras Codelco busca revertir años de caída de la producción y aumento de la deuda, al tiempo que completa una serie de proyectos fallidos destinados a prolongar la vida útil de sus minas envejecidas.

La mina El Teniente de Codelco en Machalí, Chile.

Como parte de la reorganización, Codelco dividirá su vicepresidencia de operaciones en dos unidades regionales. Francisco Carvajal, un ejecutivo del sector minero con más de 30 años de experiencia, entre ellos en Collahuasi y Antofagasta Plc, asumirá como vicepresidente de operaciones del centro-sur.

Lindor Quiroga, un veterano de Codelco con 20 años de trayectoria que anteriormente dirigió las divisiones Radomiro Tomic y Andina, asumirá como vicepresidente de operaciones del norte.

Esta reorganización es la ronda más reciente de cambios en Codelco, mientras el nuevo equipo directivo, supervisado por el presidente Bernardo Fontaine, reorienta el enfoque de la empresa hacia la rentabilidad y la disciplina financiera, en lugar del crecimiento de la producción y las elevadas inversiones.