Letrero en la sede de Codelco en Santiago de Chile, el lunes 7 de abril de 2025. Codelco, el mayor proveedor mundial de cobre, afirma que la demanda física del metal se ha mantenido fuerte a pesar de la inestabilidad en los mercados financieros provocada por la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Letrero en la sede de Codelco en Santiago de Chile, el lunes 7 de abril de 2025. Codelco, el mayor proveedor mundial de cobre, afirma que la demanda física del metal se ha mantenido fuerte a pesar de la inestabilidad en los mercados financieros provocada por la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Codelco está llevando a cabo una reestructuración de su equipo directivo y dividiendo la supervisión de sus operaciones en unidades del norte y del centro-sur, mientras su nuevo director ejecutivo, Jorge Gómez, busca estabilizar las minas y las finanzas de uno de los mayores productores de cobre del mundo.

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