La compañía estima producir entre 625,000 y 655,000 toneladas métricas este año, lo que se compara con la previsión anterior de entre 650,000 y 700,000 toneladas. La mina de gran altitud está reanudando gradualmente las operaciones después de una paralización ordenada debido a temporales que llevaron al gobierno chileno a declarar estado de catástrofe en la región semiárida de Coquimbo.

Las tormentas registradas el mes pasado fueron las más intensas que ha experimentado la mina Los Pelambres desde que comenzó a operar, señaló el presidente ejecutivo, Iván Arriagada, durante una llamada con periodistas el jueves. Aunque la infraestructura crítica no sufrió daños significativos, todavía hay una cantidad considerable de nieve en algunas zonas. La proyección ajustada contempla la posibilidad de nuevas condiciones meteorológicas adversas antes de que termine el invierno chileno.

“Lo que esperamos ver son períodos prolongados de sequía combinados con lluvias y nevadas muy intensas”, con esos fenómenos “concentrados en muy pocos días”, afirmó Arriagada.

La situación se produce mientras el cobre cotiza cerca de máximos históricos ante las expectativas de que el crecimiento de la demanda vinculada a la electrificación y a los centros de datos de inteligencia artificial supere a la oferta. Los mayores precios ayudaron a que las ganancias de Antofagasta antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización aumentaran un 27% interanual durante el primer semestre.

Ivan Arriagada

Se espera que el fenómeno de El Niño se fortalezca durante el resto del año, elevando el riesgo de fuertes precipitaciones en algunas zonas de Chile y Argentina.

Antofagasta está analizando cómo hacer que sus operaciones sean más resistentes. La compañía, que cotiza en Londres, evaluará si se necesitan inversiones adicionales y estudiará formas de reducir el tiempo necesario para reanudar las operaciones de manera segura después de episodios meteorológicos severos.

“Sin duda seguiremos buscando formas de aprender de lo que hemos visto para ver cómo podemos aumentar nuestra resiliencia”, afirmó Arriagada.

Chile vuelve a recortar su previsión

Chile redujo su previsión de producción de cobre por segundo trimestre consecutivo, ya que el menor desempeño de algunas de las minas más grandes del país agrava las restricciones de oferta que han contribuido a impulsar los precios.

El mayor productor mundial de cobre ahora espera producir 5.27 millones de toneladas métricas en 2026, una caída de 2.6% frente al año pasado, informó el martes la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). La cifra se compara con una proyección de 5.3 millones de toneladas del trimestre anterior y de 5.6 millones en la estimación previa.

La última rebaja refleja un primer semestre “excepcionalmente débil”, con caídas en la producción de la estatal Codelco y de minas operadas por BHP Group, señaló Cochilco. El ajuste refuerza las preocupaciones sobre la oferta mundial, ya que las interrupciones en las minas y la disminución de las leyes del mineral limitan el crecimiento justo cuando la demanda aumenta por la electrificación, las redes eléctricas y los centros de datos.

Chile sigue reduciendo sus previsiones de producción de cobre | Las minas se enfrentan a una menor calidad del mineral y a contratiempos operativos.

Cochilco espera que la producción minera mundial crezca apenas 0.2% este año, lo que deja al mercado con escaso margen frente a nuevas interrupciones, aunque el cobre refinado seguirá registrando un pequeño superávit. Se prevé que la demanda mundial de cobre aumente 1.9%.

El deterioro de las perspectivas de oferta coincide con una mejora en la previsión de Cochilco para el precio promedio del cobre en 2026, que elevó a US$ 5.95 por libra desde US$ 5.55. En tanto, mantuvo sin cambios su estimación para 2027 en US$ 5.10 por libra.

Aun así, la comisión espera una recuperación parcial de la producción chilena durante el segundo semestre, incluido un mejor desempeño en El Teniente, de Codelco, así como avances en la operación Salvador de la estatal. La producción chilena repuntaría 5.2% hasta 5.55 millones de toneladas en 2027.