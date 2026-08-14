Ánodos de cobre listos para su envío en la planta procesadora Codelco El Teniente en Machali, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025. Foto: Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Antofagasta Plc redujo su proyección de producción de cobre en varias decenas de miles de toneladas después de que intensas lluvias y nevadas interrumpieran las operaciones de su principal mina en Chile, poniendo de relieve el creciente desafío operativo que plantea el clima extremo en el mayor país productor de cobre del mundo.

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