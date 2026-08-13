Perú logró la apertura del mercado de Egipto para la exportación de arándano fresco peruano. Se trata del resultado del trabajo en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa),

Con ello, se consolida un nuevo hito para la exportación nacional y se generan mayores oportunidades comerciales, sobre todo porque este destino cuenta con más de 120 millones de potenciales consumidores.

El agro nacional festeja

La noticia tiene doble impacto porque el ingreso representa, a la vez, el destino 76 para la exportación de este fruto.

“La apertura del mercado egipcio para el arándano peruano es una excelente noticia para el agro nacional”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Durante el proceso se desarrollaron reuniones técnicas bilaterales con la Administración Central de Cuarentena Vegetal (CAPQ), autoridad nacional de protección fitosanitaria de Egipto.

Asimismo, durante ese año, al arándano fresco se posicionó como el producto líder de nuestra canasta agroexportadora: superó las 370,000 toneladas despachadas a 50 mercados internacionales.

Los destinos protagonistas

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino para el arándano peruano, seguido por Países Bajos, China, Reino Unido y Hong Kong. En conjunto, estos cinco destinos concentraron más del 90% de las exportaciones nacionales.

“Egipto se suma a una cartera de destinos que confían en la sanidad agraria de nuestros productos. Desde el Senasa garantizamos el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades para nuestros productores peruanos”, afirmó Vilma Gutarra, jefa del Senasa.

Las principales regiones exportadoras de arándanos son La Libertad, que concentra el 53% de los envíos nacionales; Lambayeque, con el 22%; e Ica, con el 10%. Lima, Áncash y Piura participan conjuntamente con el 15% restante, lo que evidencia el impacto de esta actividad en el desarrollo económico y la generación de empleo en diversas regiones del país.

¿Cuáles son las novedades sobre el arándano de Perú? (Foto: Andina)

El dato: