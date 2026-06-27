En el primer cuatrimestre, Camposol se consolidó como el principal exportador de arándanos del país, con envíos que sumaron US$ 62.8 millones y una participación de 18.5% sobre el total nacional. El dominio de la agroexportadora del Grupo DC va más allá del valor, ya que la empresa concentra más del 25% del peso exportado.

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Agrícola Cerro Prieto ocupó el segundo lugar con US$ 32.5 millones, una participación de 9.6% del total exportado, seguida de cerca por Hortifrut Perú con US$ 27.5 millones y 8.1% de cuota. En conjunto, estas tres compañías acapararon cerca del 36.2% de todas las exportaciones del período.

El top cinco lo cierran Agrovision Perú y Exportadora Frutícola del Sur, con envíos de US$ 26.7 millones y una participación de 7.9%, y US$ 22.4 millones y 6.6% de cuota, respectivamente. Cinco empresas que, sumadas, superan el 50% de toda la oferta exportable del período .

Camposol lidera el negocio del arándano peruano en el primer cuatrimestre del 2026, con exportaciones por US$ 62.8 millones y una participación de 18.5% del total nacional. Junto con Agrícola Cerro Prieto y Hortifrut Perú concentra más de un tercio de los envíos del período. Foto: Camposol

Las otras empresas del ranking y los mercados destinos del ‘oro azul’

Más allá de las cinco empresas dominante, el mapa empresarial del ‘oro azul’ se fragmenta. Agrofutura Company, Blueberries Perú y Agroberries Perú integran una segunda línea de exportadores con participaciones de entre 3% y 5% del total, un grupo que ha ganado terreno en los últimos años no tanto por volumen sino por especialización: nichos de calidad premium y ventanas comerciales donde los grandes no siempre llegan primero.

Un escalón más abajo, más de 20 empresas operan con cuotas individuales por debajo del 2%. Hass Perú, Complejo Agroindustrial Beta y Larama Berries son algunos de los nombres que componen este tercer nivel, un segmento que refleja una diversificación real del sector, aunque sus actores todavía batallan con limitaciones de escala, financiamiento y acceso a mercados.

Los datos de Adex nuestras que cerca de 56 empresas participan del negocio con cuotas individuales menores al 1%, lo que representa aproximadamente el 75% de todas las agroexportadoras activas en el período. La mayoría son medianas y pequeñas firmas que operan en un mercado que les exige cada vez más —en escala, en logística, en acceso a capital— y que, sin embargo, siguen apostando.

En términos de volumen, la jerarquía es igual de nítida. Camposol exportó más de 12,500 toneladas en el período, seguido por Hortifrut y Agrovision .

En cuanto a los mercados de destino, el mapa del arándano peruano tiene un receptor muy claro: Estados Unidos. Entre enero y abril de 2026, el mercado norteamericano absorbió el 67.7% del valor exportado, con envíos que superaron los US$ 229 millones . Una concentración que, a la vez que confirma la solidez de esa relación comercial, expone la dependencia estructural del sector frente a la demanda de un solo destino.

En un segundo plano aparecen Países Bajos, con una participación cercana al 15.8%, y Reino Unido, con poco más del 6%. Ambos operan como puertas de entrada al mercado europeo, aunque todavía a una distancia considerable del liderazgo estadounidense.

Más atrás, el panorama se vuelve heterogéneo. Canadá, Taiwán y Brasil registran participaciones menores al 2%, pero con dinámicas que merecen atención, en especial en el frente asiático: Taiwán e India vienen mostrando incrementos sostenidos en los últimos años. A ese grupo se suma la irrupción de destinos en Medio Oriente —Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos— que comienzan a asomar en la canasta exportadora, señal de que el sector apuesta por mercados de alto poder adquisitivo como siguiente frontera de crecimiento.

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Sin embargo, no todo es expansión. La caída de mercados como Hong Kong y China recuerda que la diversificación tiene sus propias fricciones: barreras logísticas, presión competitiva internacional y condiciones comerciales que no siempre juegan a favor del exportador peruano.