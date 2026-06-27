Estados Unidos se mantiene como el gran destino del “oro azul” peruano, concentrando más de dos tercios de los envíos. Foto: Andina
Estados Unidos se mantiene como el gran destino del “oro azul” peruano, concentrando más de dos tercios de los envíos. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El ‘oro azul’ volvió a brillar en el verano 2026. Durante el primer cuatrimestre, las exportaciones peruanas de arándano sumaron US$ 339.3 millones, un avance de 40.6% frente a igual período del año pasado, de acuerdo con ADEX Data Trade. Estados Unidos sigue siendo el principal destino, pero el dato más relevante no está en el mapa de mercados sino en el tablero empresarial: ¿quiénes son las agroexportadoras que están sosteniendo —y liderando— esta recuperación?

TE PUEDE INTERESAR

Arándanos en Perú: Danper prevé menor oferta inicial por El Niño, pero mejores precios
Agroexportadora acelera expansión de arándanos premium de Perú a Asia
Perú y el boom del “oro azul”: exportación de arándanos supera los 380 millones de kg

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.