La minera Nexa Resources cerró el segundo trimestre de 2026 con un salto en su rentabilidad, impulsada por el repunte de los precios internacionales de los metales y la normalización de sus operaciones tras las interrupciones relacionada con las fuertes lluvias que golpearon el inicio del año.

Según los resultados financieros, emitido como hecho de importancia ante la SMV, la utilidad neta de la compañía se duplicó: alcanzó los US$126 millones, frente a los US$ 63 millones registrados en el mismo periodo del 2025.

Además, los ingresos netos treparon 48% interanual hasta US$ 369 millones, empujados por los mayores precios en la Bolsa de Metales de Londres (LME), donde la plata se disparó 117%, el cobre subió 40% y el zinc avanzó 31%. A ello se sumaron mayores volúmenes de venta de zinc en El Porvenir (Pasco) y de plomo en Cerro Lindo (Ica) y Atacocha (Pasco).

En el acumulado del primer semestre, los ingresos sumaron US$ 669 millones, un alza de 45% frente al mismo período del año pasado.

“Cerro Lindo alcanzó un importante hito en julio con el inicio exitoso de las operaciones de minado mediante hundimiento por bloques (block caving) en una sección de la mina, marcando la primera aplicación de este método minero en Nexa”, destacó José Carlos del Valle, CEO de Nexa Resources.

“A medida que ampliemos el área de explotación mediante este sistema, esperamos reducir los costos unitarios, mejorar el acceso a zonas de cobre de mayor ley (concentración de mineral) y fortalecer aún más la seguridad de las operaciones al reducir la exposición a riesgos”, añadió.

El EBITDA ajustado fue el termómetro del buen momento operativo: creció 62% interanual hasta US$ 182 millones, mientras que el margen se expandió 4.2 puntos porcentuales hasta 49.4%.

Durante el segundo trimestre, la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) para El Porvenir y la tercera MEIA para Atacocha permanecen bajo evaluación por parte de SENACE. Se espera la aprobación de ambas solicitudes en el primer trimestre de 2027.

Nexa recupera producción en sus minas en Perú y proyecta un mejor semestre

El desempeño minero reflejó un periodo de normalización. El volumen de mineral tratado consolidado cayó 6% interanual, aunque repuntó frente al primer trimestre, cuando fuertes lluvias en Cerro Lindo, la interrupción del sistema de izaje en El Porvenir y un bloqueo de un mes en Atacocha frenaron la producción. La producción de zinc equivalente totalizó 92,000 toneladas, 13% más que el trimestre previo.

“Durante el trimestre alcanzamos el umbral de entrega establecido en el acuerdo de streaming (venta anticipada de producción futura a cambio de un pago inicial) de plata de Cerro Lindo, reduciendo la proporción de producción comprometida bajo este contrato del 65% al 25% de manera permanente, con efecto a partir de mayo”, detalló el ejecutivo.

Nexa reafirmó su guía de producción consolidada para todo el año y proyecta un mejor desempeño en el segundo semestre, apoyada en mayores leyes de cabeza (la concentración de metal en el mineral extraído) esperadas en El Porvenir y en las mejoras operativas de Cerro Lindo.

En el frente de inversiones, Nexa Perú destinó US$ 40 millones en el segundo trimestre, principalmente a CAPEX de sostenimiento. Esto incluyó inversiones en el Proyecto de Integración Cerro Pasco Fase I, enfocadas en el sistema de bombeo de relaves, que totalizaron US$ 9 millones durante el trimestre y US$17 millones en el primer semestre, en línea con el plan de ejecución del proyecto.