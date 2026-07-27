Sociedad Minera El Brocal, dedicada a la extracción, concentración y comercialización de minerales polimetálicos y perteneciente al grupo Compañía de Minas Buenaventura, cerró el primer semestre de 2026 con un fuerte crecimiento en sus resultados financieros. Al 30 de junio, la empresa registró ingresos por US$ 348.9 millones, un 56% más que los US$ 223.7 millones obtenidos en el mismo periodo del 2025. ¿Qué apalancó los resultados alcanzados en el primer semestre?

El buen desempeño también se reflejó en la rentabilidad, según sus estados financieros presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La utilidad operativa prácticamente se triplicó, al pasar de US$ 53.4 millones a US$ 158.7 millones, mientras que la utilidad neta se incrementó 192%, al pasar de US$ 35.9 millones a US$ 104.9 millones . En línea con estos resultados, la utilidad por acción se elevó de US$ 0.22 a US$ 0.65.

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El principal impulso provino del mercado internacional de metales. Aunque las ventas de cobre retrocedieron ligeramente, de 23,763 a 22,402 toneladas métricas finas (TMF), el precio promedio subió 46%, hasta US$ 13,722 por TMF, lo que permitió generar US$ 83.7 millones adicionales.

La plata fue el metal con el mejor desempeño. Su precio promedio pasó de US$ 33 a US$ 92 por onza, un incremento de 179%, al que se sumó un mayor volumen comercializado. Ambos factores aportaron US$ 48.2 millones adicionales a los ingresos de la compañía.

En el caso del oro, el mayor precio internacional no logró compensar la caída en las ventas. Si bien la cotización promedio alcanzó US$ 5,209 por onza, el volumen comercializado retrocedió 38% frente al mismo periodo del año anterior.

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El Brocal cerró el primer semestre con ingresos por US$ 348.9 millones, impulsados por el mayor precio de los metales en el mercado internacional. Foto: Andina

¿Cómo evolucionó la operación de El Brocal?

En el plano operativo, las deducciones por maquila y penalidades disminuyeron de US$ 48.7 millones a US$ 32 millones, favorecidas por mejores condiciones comerciales y por el procesamiento de concentrados con menores penalidades.

En contraste, el costo de ventas aumentó en US$ 24.1 millones, debido principalmente al incremento de los gastos de personal, mantenimiento y suministros. A ello se sumó un mayor cargo por depreciación y amortización, que creció en US$ 5.2 millones como consecuencia de nuevas obras en curso valorizadas en US$ 39.9 millones.

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Los gastos administrativos también aumentaron, de US$ 4.3 millones a US$ 5.5 millones, impulsados por mayores servicios intercompañía y aportes al fondo complementario de jubilación minera. Según la empresa, este incremento también respondió al mayor pago por participación de los trabajadores, asociado a los mejores resultados obtenidos.

En materia tributaria, la utilidad antes de impuestos ascendió a US$ 159.2 millones, frente a los US$ 53 millones registrados un año antes. El impuesto a la renta corriente sumó US$ 51.7 millones, mientras que las regalías mineras y el impuesto especial a la minería alcanzaron US$ 12.6 millones, muy por encima de los US$ 2.7 millones reportados en el mismo periodo del 2025. En contraste, el impuesto diferido registró un ingreso de US$ 9.9 millones, cuando un año antes había representado un gasto de US$ 5.2 millones.

En cuanto a la situación financiera, El Brocal cerró junio con un activo corriente de US$ 374.1 millones, un incremento de 12% respecto de diciembre de 2025. Al mismo tiempo, redujo tanto su pasivo corriente, que se ubicó en US$ 152.8 millones, como su pasivo no corriente, que cayó 7%, fortaleciendo así su posición financiera.

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