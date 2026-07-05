Tras culminar el periodo electoral, en junio las expectativas empresariales para los próximos 3 y 12 meses aumentaron en todos los indicadores y se posicionaron o consolidaron en terreno positivo, según un reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Sin embargo, hay diferencias importantes cuando se revisa la data por sectores económicos.

Uno de los cambios más relevantes se observó en construcción, sector que lideraría el crecimiento económico en el Perú este año. A tres meses, las expectativas para esta actividad se elevaron en todos los indicadores evaluados, incluso alejándose del pesimismo que tenía para la economía, el propio sector y la demanda.

De hecho, el mayor optimismo en construcción se reflejó en el indicador de expectativas de inversión para los próximos tres meses, que aumentó de 56.7 puntos en mayo a 58.3 en junio (más de 50 puntos es terreno positivo).

Otros sectores: expectativas a 3 meses

Las expectativas de los otros sectores tuvieron diferentes dinámicas sobre indicadores a 3 meses.

Por ejemplo, sobre la inversión en el corto plazo, mejoró manufactura y comercio, pero retrocedieron (aunque aún son optimistas) para los rubros de servicios y minería e hidrocarburos.

En detalle, en minería e hidrocarburos las expectativas retrocedieron levemente de 55.9 a 55.6 puntos, mientras que en servicios cayeron de 60.6 a 55.7 puntos.

Sobre el empleo a 3 meses, aumentó el optimismo en construcción, comercio y servicios, mientras retrocedió en minería e hidrocarburos y manufactura.

Las expectativas de inversión mejoraron para construccion, manufactura y comercio, pero se deterioraron para los rubros de servicios y minería e hidrocarburos. Imagen: BCRP

Mayor cautela a un año

Las expectativas para los próximos 12 meses también mejoraron en la mayoría de sectores, especialmente en economía, desempeño sectorial, demanda y empleo. Sin embargo, en inversión aparecieron algunas señales de cautela.

Pese al avance a tres meses en construcción, el indicador de expectativas de inversión a largo plazo retrocedió considerablemente de 70 puntos en mayo a 58.3 en junio.

Un caso similar se observó en minería e hidrocarburos, donde las expectativas de inversión bajaron de 70.6 a 61.8 puntos. Este sector también rebajó sus perspectivas de largo plazo en el indicador de demanda.

En contraste, las expectativas para invertir a 12 meses aumentaron para los rubros de manufactura, comercio y servicios.