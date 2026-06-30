Las probabilidades de un Fenómeno de El Niño (FEN) con condiciones más fuertes para los siguientes meses, ya sea “El Niño Global” en el Pacífico Central o “El Niño Costero”, se elevaron. | Gob.pe
Las probabilidades de un Fenómeno de El Niño (FEN) con condiciones más fuertes para los siguientes meses, ya sea “El Niño Global” en el Pacífico Central o “El Niño Costero”, se elevaron. | Gob.pe
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) recogió, en su reciente actualización de proyecciones, que existe una probabilidad de 63% de la presencia de un “El Niño” muy fuerte durante noviembre 2026 - enero 2027. “Estaría posicionándose entre los eventos de El Niño más grande desde 1950”, precisaron.

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