Los términos de intercambio del Perú registraron en 2025 su nivel más alto desde que existe información estadística (1950), al alcanzar un índice de 162,5, tras un crecimiento anual de 19.2%, en un contexto de precios internacionales favorables para los productos de exportación, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este resultado estuvo explicado principalmente por el incremento de 16.7% en los precios promedio de exportación, impulsado por el buen desempeño de los productos tradicionales. Entre ellos destacó el oro, cuyo precio aumentó 43.6%, seguido del cobre (24.2%), el zinc (10.7%) y el café (66.1%), reflejando una fuerte demanda global y condiciones favorables en los mercados internacionales.

Asimismo, los productos no tradicionales también contribuyeron al avance del indicador. Los precios en los sectores siderometalúrgico crecieron 7.7%, los del rubro pesquero 9.0% y los del sector químico 7.4%, lo que evidencia un comportamiento positivo más allá de los commodities mineros.

En términos trimestrales, los términos de intercambio mostraron un crecimiento interanual de 25.4% en el cuarto trimestre de 2025. Este desempeño fue impulsado, en gran medida, por el aumento de 24.8% en los precios de exportación, principalmente de productos tradicionales como el oro, el cobre y el zinc, así como por el encarecimiento del café en los mercados internacionales.

En menor medida, el resultado se vio favorecido por una reducción de 0.5% en los precios de importación. Esta caída estuvo asociada a menores precios del petróleo y sus derivados, así como a la reducción en los costos de insumos industriales como plásticos, hierro y acero, textiles y productos químicos orgánicos.

El incremento de los términos de intercambio representa una mejora en la capacidad de compra externa del país, ya que permite obtener más bienes importados por cada unidad de exportación, lo que tiene efectos positivos en la balanza comercial y en la generación de ingresos para la economía nacional.