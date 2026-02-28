La bodega Viña Los Reyes, especializada en la elaboración y comercialización de vinos y piscos, proyecta iniciar la exportación de sus productos con marca propia este año, informó su gerente comercial, Mario Reyes Mattos.

El ejecutivo indicó que actualmente coloca sus licores en el exterior bajo la modalidad de marca blanca, a naciones del viejo continente como España, Italia y Francia. Por otro lado, a través de una distribuidora, ingresa su destilado ‘Domingo Reyes’ al país norteamericano. “Este año tenemos como objetivo despachar directamente nuestra bebida bandera a Estados Unidos y Europa. De esta manera abriremos la puerta a los mercados internacionales”, añadió.

La empresa también produce vino blanco, tinto, borgoña y rosé, los cuales se distribuyen en los principales supermercados del Perú. Para el canal Horeca, elabora un tinto de la variedad cabernet sauvignon añejado en barricas de roble francés.

Presencia en Cañete

Viña Los Reyes cuenta con 20 hectáreas en el valle de Lunahuana (Cañete) , donde cosecha uvas de las variedades borgoña, borgoña blanca, Italia, quebranta, cabernet sauvignon, uvina, Chenin, negra corriente, entre otras.

“Adicional a nuestra producción, trabajamos con agricultores de la zona, quienes nos proveen de la materia prima necesaria para cumplir con nuestros clientes. Los asesoramos y capacitamos de manera constante, además de invertir en el cuidado de sus parras”, declaró el vocero.

Su planta de procesos, ubicada también en Lunahuaná, preserva métodos naturales y tradicionales, incorporando tecnología moderna que le permite cumplir con los más altos estándares de calidad exigidos por los mercados internacionales y mantener su esencia y sabor.