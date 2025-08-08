Con más de 100 años en el mercado, Viña Los Reyes apunta a una inversión estratégica de más de un S/ 1 millón (250,000 euros) para la adquisición de equipos y ampliación de su infraestructura.

El gerente general de la compañía, Juan Carlos Alvarado, señaló que la nueva maquinaria italiana que llegará en los próximos dos meses , será destinada a las líneas de envasado, sistema de frío para la elaboración de espumantes; además, la tecnología permitirá elaborar cócteles de pisco.

“Este año tendremos equipos especializados, con lo cual elevaremos aún más nuestros estándares de producción y cosecharemos más variedades finas de uva tinta en el valle de Lunahuaná”, manifestó Alvarado.

Juan Carlos Alvarado Gonzáles del Valle, gerente general de Viña Los Reyes. (Foto: ADEX)

Mercados destino y alojamiento

Actualmente, el 95% de su producción está orientada al vino, aunque la bodega busca retomar en mayor nivel la elaboración de pisco , diversificando su portafolio con nuevos productos a partir de este destilado.

La mayor parte de la producción de Viña Los Reyes es destinado al mercado nacional, donde destacan los vinos tintos y blancos semisecos. Además, la empresa está enfocada en retomar sus exportaciones, con despacho de varias de sus bebidas a Australia y Chile.

De otro lado, la viña ofrece el servicio de turismo vivencial, brindando a sus visitantes experiencias sensoriales en su bodega ubicada cerca de Lunahuaná, donde realizan catas de tres y cuatro pasos, combinando vinos y piscos con propuestas gastronómicas locales. “Comenzamos como hospedaje durante Semana Santa. Hoy estamos construyendo una experiencia más integral con sommeliers y chefs que diseñan un maridaje ideal. Queremos potenciar aún más este servicio”, finalizó.

