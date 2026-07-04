Las expectativas empresariales en el Perú continuaron fortaleciéndose durante junio de 2026. Los 12 indicadores de expectativas a tres y doce meses se ubicaron en el tramo optimista, reflejando una mayor confianza del sector privado y un panorama favorable para la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la expectativa sobre la economía a tres meses alcanzó los 55,5 puntos, con lo que retornó al terreno optimista tras dos meses.

En tanto, la expectativa de la economía a doce meses llegó a 68,6 puntos, su nivel más alto desde noviembre de 2020, acumulando 32 meses consecutivos en el tramo optimista.

En cuanto a las decisiones de inversión y contratación, las expectativas también mostraron resultados positivos. La contratación de personal a tres meses se ubicó en 54,6 puntos y la inversión de las empresas alcanzó 57,5 puntos, registrando ambos 25 meses consecutivos en terreno optimista.

Asimismo, la expectativa de inversión a doce meses llegó a 67,2 puntos, el nivel más alto desde octubre de 2017 y con 57 meses continuos en el tramo favorable. Por su parte, la expectativa sobre el desempeño del sector a doce meses alcanzó los 68,4 puntos.

MEF destaca mayor confianza empresarial

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que estos resultados representan una mejora respecto a mayo de 2026, cuando once indicadores se encontraban en el tramo optimista. Según la cartera, esta evolución responde al fortalecimiento de la demanda interna, una mayor ejecución de inversiones y mejores perspectivas de los agentes económicos.

Rodolfo Acuña, señaló que este mayor nivel de confianza contribuye a sostener el crecimiento de la actividad económica en los próximos meses. Foto: MEF.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, sostuvo que el mayor nivel de confianza impulsa las decisiones de consumo e inversión del sector privado.

“Es importante destacar que el mayor nivel de confianza favorece las decisiones de consumo e inversión del sector privado, contribuyendo a sostener el crecimiento de la actividad económica en los próximos meses”, afirmó Acuña.

Además, el MEF resaltó que la mayoría de los indicadores superaron los niveles registrados en junio de 2025 y junio de 2024, lo que evidencia una mejora sostenida de la confianza empresarial y anticipa un mayor dinamismo de la actividad económica y del empleo en los próximos meses.