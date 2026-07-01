MEF destinará S/300 millones adicionales para atender la emergencia. Foto: GEC
MEF destinará S/300 millones adicionales para atender la emergencia. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, anunció que

El titular del MEF indicó que esta medida se realiza en

“Hay líneas de atención que estamos trabajando. Como dijimos la vez pasada con el Premier, Luis Enrique Arroyo, tras un Consejo de Ministros, tenemos que acelerar los pasos para ir atendiendo el tema del Fenómeno de El Niño. Estamos hablando de 300 millones de soles adicionales. Probablemente, la administración que venga va a destinar mayores recursos”, señaló.

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priorizando inversiones en proyectos considerados más sensibles o críticos frente a sus impactos.

Además, detalló que se realizará

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Gobierno asigna más de S/ 196 millones para fortalecer respuesta ante sismos y otros

Por otro lado, el Gobierno destinó un total de S/ 196,346,552 como presupuesto del

permitirá la ejecución de 56 intervenciones por parte de 25 instituciones del Estado para el presente año priorizando acciones en sectores priorizados y de apoyo a emergencias.

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De este monto, para el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha destinado cerca de S/156 millones para el reemplazo de redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado en zonas de muy alto riesgo, el financiamiento del Bono para reforzamiento de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos y la asistencia técnica en seguridad de edificaciones.

En tanto, el sector Ambiente, mediante el IGP y el INAIGEM, se destinó S/ 15′018,878 para la operación y mantenimiento de la Red Sísmica y Acelerométrica Nacional y del Sistema de Alerta Sísmica del Perú, así como para la investigación y desarrollo tecnológico para el conocimiento del peligro sísmico y peligros asociados, así como la evaluación y zonificación geofísica-geotécnica de los suelos en áreas urbanas de las ciudades ubicadas en zonas de alto riesgo por sismos.

El Gobierno, por otro lado, destinó más de S/ 196 millones con el fin de reducir el impacto frente a sismos, tsunamis, movimientos en masa y desbordes de lagunas glaciares. Foto: GEC
El Gobierno, por otro lado, destinó más de S/ 196 millones con el fin de reducir el impacto frente a sismos, tsunamis, movimientos en masa y desbordes de lagunas glaciares. Foto: GEC

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