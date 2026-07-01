El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, anunció que el gobierno asignará S/300 millones adicionales para enfrentar los efectos que podría ocasionar el Fenómeno de El Niño en nuestro país.

El titular del MEF indicó que esta medida se realiza en el marco del Proyecto de Ley 14799/2025-PE sobre créditos suplementarios y que este monto se suma a las medidas ya previstas en la propuesta legislativa.

“Hay líneas de atención que estamos trabajando. Como dijimos la vez pasada con el Premier, Luis Enrique Arroyo, tras un Consejo de Ministros, tenemos que acelerar los pasos para ir atendiendo el tema del Fenómeno de El Niño. Estamos hablando de 300 millones de soles adicionales. Probablemente, la administración que venga va a destinar mayores recursos”, señaló.

El ministro precisó que se están estableciendo pautas iniciales para enfrentar el fenómeno climático, priorizando inversiones en proyectos considerados más sensibles o críticos frente a sus impactos.

Además, detalló que se realizará un trabajo de transferencia con el siguiente gobierno, como se hace tradicionalmente mediante la comisión correspondiente, a la cual se le informará en detalle sobre las acciones que se vienen ejecutando.

Gobierno asigna más de S/ 196 millones para fortalecer respuesta ante sismos y otros

Por otro lado, el Gobierno destinó un total de S/ 196,346,552 como presupuesto del Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028 (PLANSIS) para el 2026, a fin de reducir el impacto frente a sismos, tsunamis, movimientos en masa y desbordes de lagunas glaciares.

El presupuesto del Plan Multisectorial, que fue aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través del Decreto Supremo 082-2026-PCM, permitirá la ejecución de 56 intervenciones por parte de 25 instituciones del Estado para el presente año priorizando acciones en sectores priorizados y de apoyo a emergencias.

De este monto, para el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha destinado cerca de S/156 millones para el reemplazo de redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado en zonas de muy alto riesgo, el financiamiento del Bono para reforzamiento de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos y la asistencia técnica en seguridad de edificaciones.

En tanto, el sector Ambiente, mediante el IGP y el INAIGEM, se destinó S/ 15′018,878 para la operación y mantenimiento de la Red Sísmica y Acelerométrica Nacional y del Sistema de Alerta Sísmica del Perú, así como para la investigación y desarrollo tecnológico para el conocimiento del peligro sísmico y peligros asociados, así como la evaluación y zonificación geofísica-geotécnica de los suelos en áreas urbanas de las ciudades ubicadas en zonas de alto riesgo por sismos.