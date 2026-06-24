Conoce los principales productos de agroexportación que se podrían ver afectados por una eventual intensificación del Fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Los últimos informes de la Comisión Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advierten que El Niño Costero continúa intensificándose y podría alcanzar una magnitud entre moderada y fuerte durante los próximos meses. La situación pone en alerta a los principales productos de la agroexportación, especialmente de aquellos que inician sus temporadas de cultivos en la segunda mitad del año.

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