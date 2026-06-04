El vocero del comité multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), Luis Vásquez, confirmó que el Fenómeno El Niño en el litoral peruano ingresó oficialmente a una fase de intensidad moderada. En ese sentido, advirtió que esta condición se mantendría por lo menos hasta agosto, debido al calentamiento del mar y al arribo de nuevas ondas Kelvin cálidas en las próximas semanas.

El especialista explicó que el más reciente comunicado del Enfen consolida el cambio de escenario previsto desde semanas atrás.

“Ya estamos en una condición moderada. El calentamiento ha continuado y por eso es que ya la condición moderada se está consolidando”, afirmó a Andina.

Vásquez explicó que esta nueva etapa del fenómeno responde principalmente al arribo de ondas Kelvin cálidas y a la debilidad de los vientos costeros, factores que favorecen la permanencia de aguas calientes frente al litoral peruano.

“En parte se debe al arribo de la primera de las tres ondas Kelvin previstas y a la debilidad de los vientos, que permiten que el agua cálida tanto del norte como del oeste se acerque un poco más a la costa”, aseveró.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero y estima que es más probable que el evento se prolongue hasta febrero de 2027 con una magnitud débil, alcanzando a moderada entre mayo y agosto de 2026.



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Temperaturas más altas en pleno otoño e invierno

Vásquez indicó que las actuales temperaturas del aire y del mar son inusualmente altas para esta época del año, considerando que el país está ingresando a la temporada de invierno.

“Estamos terminando otoño y entrando al invierno, entonces es una condición mucho más cálida de lo normal”, subrayó.

El vocero del Enfen añadió que el invierno de este año también se presentaría más cálido de lo habitual debido al calentamiento persistente del océano Pacífico.

“La condición térmica sobre lo normal, tanto en el océano como en el ambiente, se van a mantener sobre lo normal”, remarcó.

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En cuanto a las temperaturas del aire, el Enfen proyectó que estas permanecerán por encima de sus valores normales a lo largo del litoral peruano.

Más ondas Kelvin llegarán en junio

El especialista adelantó que durante junio todavía arribarán una o dos ondas Kelvin cálidas adicionales, lo que contribuirá a mantener las temperaturas elevadas.

Informó, asimismo, que de junio a julio se presentaría una onda Kelvin fría que ayudaría a reducir parcialmente el calentamiento, aunque sin retornar a condiciones neutras.

“Va a atenuar algo de la temperatura, pero no lo va a llevar a una condición neutra”, precisó.

Pese al incremento térmico aclaró que durante el trimestre junio-julio-agosto no se esperan lluvias intensas ni eventos extremos como huaicos o crecidas de ríos, debido a que actualmente el país atraviesa la temporada seca.

El Niño se extendería hasta febrero del 2027

Vásquez recordó que el último comunicado del Enfen mantiene la proyección de que el Fenómeno de El Niño costero continuará hasta febrero del 2027; aunque la intensidad moderada solo está prevista, por ahora, hasta agosto.

Indicó, además, que la evolución del evento dependerá también del desarrollo del llamado El Niño global o El Niño del Pacífico Central, cuyo avance es monitoreado por organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial.

“Existe una alta probabilidad de desarrollo de El Niño global, pero la magnitud final todavía es incierta”, sostuvo.

El especialista precisó que los mayores niveles de calentamiento se alcanzarían en noviembre-diciembre; aunque aún no es posible determinar si el evento llegará a una intensidad fuerte o extraordinaria.