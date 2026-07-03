Como informó Gestión el último miércoles, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), indicó que el mes pasado la inflación anual, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó 4.01%.

Con ello, anotó su resultado más alto desde finales del 2023 (octubre de ese año: 4.34%) y se mantuvo fuera del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1.0% a 3.0%. ¿Qué se espera para los próximos meses?

La más reciente Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del banco da luces al respecto.

Según la consulta a analistas económicos y del sistema financiero, la expectativa de inflación a 12 meses disminuyó de 2.89% en mayo a 2.83% en junio de 2026.

El BCRP anotó también que la expectativa de inflación de los agentes económicos para 2026 se ubicó en un rango de 2.80% a 3.20%. Para 2027, los agentes esperan una inflación de 2.50%, mientras que para 2028, esta variable se situó entre 2.30% y 2.50%. En otras palabras, existe una apuesta mayoritaria porque este indicador se mantenga en el rango meta del BCRP durante los próximos dos años.

El BCRP recordó que en junio la inflación sin alimentos y energía (SAE) fue 0.08% y 4.46% en los últimos 12 meses.

En dicho mes las variaciones de precios con mayor contribución al alza de la inflación estuvieron en el pescado fresco marítimo (26.6%), comidas fuera del hogar (0.4%) y otras frutas frescas (6.1%).