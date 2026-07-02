Dicha infraestructura pública digital, de la que se lanzará su piloto en diciembre, permitirá transferir, pagar y cobrar de forma inmediata entre personas y entre estas y los comercios, a través de la billetera o aplicación de preferencia del cliente.

En el modelo de iniciación de pagos, se distinguen tres actores: el usuario o comercio, el iniciador de pagos (entidad financiera, fintech, bigtech, empresa de telecomunicaciones, entre otros proveedores autorizados) y la institución financiera donde la persona tiene su cuenta (caja, banco, financiera u otra empresa supervisada).

Por ejemplo, el usuario podría utilizar una billetera digital de una firma del extranjero, desde la que, al ingresar al “botón” de TAPP, existirá la opción de ordenar un pago. Dicho desembolso, a su vez, se podrá debitar de su cuenta de ahorros vinculada a TAPP, por ejemplo, de una que tenga en un banco local.

Es decir, el cliente podrá tener una cuenta en el banco X y utilizar la billetera o aplicativo de otra empresa, desde donde podrá ordenar una operación. El iniciador de pagos no recibirá ni custodiará el dinero del usuario; solo transmitirá la orden autorizada.

Gustavo Leaño, presidente del Consejo Directivo Perú Payments Association (PPA) y CEO de Niubiz.

Escalamiento

“Se espera que 20 entidades participen en el despliegue (de TAPP) en su etapa inicial (en diciembre), pero la idea es conectar a muchas”, dijo Gustavo Leaño, presidente del Consejo Directivo Perú Payments Association (PPA) y CEO de Niubiz.

Las 20 instituciones referidas van a comenzar con pilotos para “poner la plataforma a punto”, afirmó. “La masificación se espera que comience a suceder hacia el segundo trimestre del año entrante. Los pilotos tienen objetivos específicos, de asegurar que las transacciones ocurran de principio a fin y que se vigile que todo el ecosistema efectivamente está funcionando para ir a una fase siguiente ya de escalamiento”, detalló a Gestión.

Ljubica Vodanovic, fundadora del PPA, precisó que, antes de ello, el BCRP trabaja ahora con los pilotos de dos entidades a la fecha y han entrado otros jugadores más “a probar” el modelo de iniciación de pagos de TAPP.

“Uno va a entrar a la billetera digital de su preferencia y te va a decir, ¿qué quieres pagar? Tienes acá todos los servicios: teléfono, luz, seguros médicos, etc. Entonces, el usuario instruye y (el iniciador) jala y debita, pero no toca el dinero, solamente hace instrucciones para el débito”, expuso Vodanovic sobre el modelo de iniciación de pagos. “TAPP es la carretera donde se hacen las iniciaciones”, agregó en el marco del anuncio del II Foro Internacional “Payments Innovation”.

Leaño dijo, además, que tiene la expectativa de que “en los próximos meses” se publique la norma de TAPP, en la que se definirán sus detalles

Allyson Nash Sevilla, directora ejecutiva de PPA; Gustavo Leaño Concha, presidente de PPA; y Ljubica Vodanovic, miembro del consejo directivo de PPA.

Ingreso a TAPP debe ser sencillo

Gustavo Leaño, de Niubiz, explicó que aún no se define qué dato (o datos) podrá ingresar el usuario para crearse una cuenta en el sistema TAPP: número de celular, correo electrónico u otro tipo de indicador personal. Una vez registrada la identidad, el individuo o comercio estará habilitado, por ejemplo, para ordenar un pago.

“Eso (el funcionamiento de la plataforma) todavía está en proceso de afinamiento. Lo que se debe buscar es que el proceso de enrolamiento hacia el ecosistema (de TAPP) sea muy sencillo”, enfatizó.

Leaño mencionó que los comercios deberán exponer en sus POS o en sus botones de pago (en un comercio electrónico) un QR asociado a TAPP.