Función. El iniciador de pagos no recibirá ni custodiará el dinero del usuario; solo transmitirá la orden autorizada. (Foto: iStock)
Función. El iniciador de pagos no recibirá ni custodiará el dinero del usuario; solo transmitirá la orden autorizada. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) avanza en su estrategia para mejorar la interoperabilidad en el sistema financiero. Así, introducirá pronto su plataforma de pagos minoristas TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), ¿en qué consiste?

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