Por primera vez, el país contará con un esquema de supervisión específico para proveedores de servicios de pago. Foto: Andina/Referencial.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fijó el 30 de junio como fecha límite para que las Entidades de Servicios de Pago (ESP) de mayor tamaño -primera fase- presenten la información necesaria para su autorización en el marco del nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos.

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