Unas 10 empresas -que participan en Sistemas de Pago o Acuerdos de Pago Prominentes- cumplirían con este envío de información al cierre de junio, estimó Dario Bregante, asociado senior de Cuatrecasas. Se trata principalmente de facilitadores de pago, adquirentes no bancarios y plataformas dedicadas a la recaudación y dispersión de fondos que registran operaciones superiores a S/100 millones mensuales, detalló.

“Por primera vez, el país contará con un esquema de supervisión específico para proveedores de servicios de pago. La incorporación gradual permitirá que los criterios aplicados a las compañías de la primera fase sirvan como referencia para las entidades que ingresarán posteriormente”, indicó.

Amparo Nalvarte, CEO de B89 -firma que se prepara para integrar este primer grupo-, sostuvo que las compañías de la primera fase cuentan con una ventaja para adaptarse a las nuevas disposiciones, pues tienen experiencia en gestión de riesgos, ciberseguridad, gobierno corporativo y estándares internacionales.

“No obstante, todavía persisten algunas dudas respecto a la interpretación de determinados requisitos exigidos para obtener la autorización correspondiente”, manifestó.

Por ello, algunas compañías evaluaron la posibilidad de solicitar una prórroga, sin embargo, no se habría alcanzado el consenso necesario dentro del sector para formalizar dicho pedido, acotó.

En paralelo, el reglamento establece que la entrega de información para el registro de las entidades que prestan servicios de pago, pero que no participan directamente en infraestructuras consideradas prominentes por el Banco Central, también culmina el 30 de junio.

Fortalecimiento

Nalvarte considera que los requisitos establecidos por el BCRP son necesarios para fortalecer la seguridad y solidez del ecosistema de pagos. En un contexto marcado por el crecimiento de las transacciones digitales y el aumento de los riesgos cibernéticos, mencionó que contar con estándares mínimos contribuirá a generar mayor confianza y sostenibilidad en el mercado.

Para Sebastián Salazar, CEO de ProntoPaga -empresa que también forma parte de la primera fase-, el BCRP evita tanto la sobre regulación como la excesiva flexibilidad que podría poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero.

“Las nuevas disposiciones permiten la incorporación de nuevos actores, fomentan la innovación y, al mismo tiempo, establecen estándares suficientes para proteger a los usuarios y garantizar la seguridad del ecosistema”, expresó.

las entidades deberán presentar un plan sustentado con las medidas y cronograma de cumplimiento. Composición: Gestión

Extensión

La regulación contempla que algunas empresas podrían no cumplir de inmediato todos los requisitos exigidos. En esos casos, el BCRP podrá otorgar plazos de adecuación para subsanar las brechas identificadas.

Para acceder a este beneficio, las entidades deberán presentar un plan sustentado con las medidas y cronograma de cumplimiento. El plazo y las condiciones específicas serán definidos por el Banco Central mediante una instrucción de cumplimiento obligatorio.

Según Medalith Luya, Head de Risk & Compliance de LigoPay, el Banco Central ha mostrado flexibilidad durante el proceso de implementación, pues la norma contempla la posibilidad de otorgar plazos adicionales.

Consultada sobre los principales desafíos para las fintech, puntualizó que las empresas que priorizaron el crecimiento comercial por encima del fortalecimiento de sus controles internos en los últimos años, deberán realizar mayores esfuerzos ahora para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias y los reportes periódicos requeridos por el BCRP. ​

Dato. ​Mientras gestionan su autorización o registro, las entidades podrán continuar operando, lo que busca evitar interrupciones en la prestación de servicios a usuarios y comercios. Sin embargo, deberán demostrar avances efectivos en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios establecidos.