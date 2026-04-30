Fintech de pago también deberán acreditar un capital mínimo. (Foto: iStock)
Fintech de pago también deberán acreditar un capital mínimo. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó, a fin del año pasado, el reglamento general del Sistema Nacional de Pagos que busca promover la seguridad, eficiencia y transparencia en la provisión de este servicio.

TE PUEDE INTERESAR

Fintech y startup cada vez más cerca de usted, ¿qué ofrecerán y de dónde vendrán?
Fintech en Perú: una partida de nacimiento incierta, problemas recientes y su gran veta hoy
¿Le rechazan un crédito en bancos? Fintech serían la solución con caja de pruebas de SBS

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.