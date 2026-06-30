El abandono de las solicitudes de crédito online responde a diversos factores, entre estos, problemas de conectividad, formularios extensos, validaciones de identidad, dificultades para cargar documentos y el temor de muchos usuarios a realizar trámites por internet, según Patricia Arévalo, integrante de la junta directiva de la Asociación Fintech del Perú.

La tasa de abandono de estas solicitudes de financiamiento digital puede variar según la entidad que ofrece el préstamo, sostuvo.

“En nuestro caso es de tres de cada 10 solicitantes, aunque puede ser mayor en otras empresas, especialmente en aquellas donde además de las fricciones por onboarding se ofrecen tasas elevadas y terminan desanimando al cliente”, agregó.

Información

Daniel Chicoma, especialista en ecommerce y productos financieros digitales, indicó que hay un escenario más favorable en el que la entidad prestamista ya dispone de la información del cliente y solo solicita datos básicos para desembolsar un crédito preaprobado, mecanismo más común en instituciones financieras.

Y otro en el que el usuario debe presentar documentos para sustentar su capacidad de pago, lo que genera la mayor fricción por los datos y verificaciones requeridos, especialmente cuando realizan el trámite desde un teléfono celular, refirió.

Esta situación se agrava en zonas de sierra y selva con acceso limitado a internet, añadió. Arévalo, también CEO de la fintech de préstamos Ribo, coincidió en mencionar que estas barreras son más frecuentes fuera de Lima, donde persisten brechas en el acceso a internet y en la educación digital.

“Hay mucha gente que desconoce cómo funcionan estos procesos o les genera desconfianza compartir su información en línea”, señaló.

La especialista indicó que, para reducir la tasa de abandono en estos créditos, muchas fintech simplificaron la primera etapa del proceso, al limitar el número de preguntas iniciales y trasladar la evaluación más detallada a una comunicación posterior mediante llamadas telefónicas o WhatsApp.

Fricciones

“Las fintech vienen invirtiendo en aplicaciones móviles, reconocimiento facial y herramientas de inteligencia artificial para agilizar la evaluación, fortalecer la prevención del fraude y ofrecer una experiencia más sencilla para los usuarios”, destacó.

Unas siete de cada 10 personas que inician una solicitud de crédito digital no llegan a completarla debido a las fricciones que enfrentan durante el proceso de registro y evaluación, traba que implica uno de los principales desafíos para la expansión del financiamiento digital en el país, sostuvo Ericka Ortegon, country manager Perú de Truora.

Como resultado, potenciales clientes que inicialmente muestran interés en obtener un préstamo -especialmente en fintech- desisten antes de culminar la solicitud, acotó.

Chicoma sostuvo, no obstante, que algunas empresas ya desarrollan plataformas capaces de operar con baja conectividad para reducir estas barreras. Aun así, consideró que el mayor obstáculo sigue siendo que muchos usuarios no cuentan con los documentos necesarios al iniciar la solicitud.