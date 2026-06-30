Potenciales clientes que inicialmente muestran interés en obtener un préstamo -especialmente en fintech- desisten antes de culminar la solicitud.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El crédito digital gana terreno en Perú impulsado por una mayor adopción de servicios financieros en línea y el crecimiento de las fintech. Sin embargo, el proceso para acceder a estos préstamos aún enfrenta obstáculos y pueden truncarse.

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