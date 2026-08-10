Interbank firmó un acuerdo directo con Anthropic, desarrolladora de Claude AI, para ampliar el uso de inteligencia artificial generativa y agéntica en áreas de su operación.

La implementación comenzará con un grupo de colaboradores y equipos especializados y se prevé extender su uso de manera gradual.

Análisis y nuevas soluciones

Si bien la implementación busca acelerar tareas de análisis y promover el desarrollo de nuevas soluciones, el banco no ha indicado qué procesos serán priorizados ni si la herramienta será usada en funciones vinculadas a atención al cliente, riesgo, créditos u operaciones de back office.

Claudio Querol, vicepresidente de Data, Analytics & AI de Interbank, mencionó que la visión es ampliar progresivamente su alcance “para que más colaboradores y procesos puedan beneficiarse de estas capacidades en los próximos años”.

Dato

Anthropic es la empresa desarrolladora de Claude, una plataforma de inteligencia artificial generativa dirigida también al mercado corporativo.