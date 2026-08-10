La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados fue instalada este lunes en la Sala Fabiola Salazar Leguía del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. La sesión fue encabezada por el parlamentario Javier Cipriani, de Renovación Popular, como coordinador, con la presencia de los diputados Mery Infantes de Fuerza Popular, Edwin Espinoza de El Buen Gobierno, Heber López de Obras y Harvey Colchado de Ahora Nación.

Luego de la instalación, la sesión fue suspendida hasta el día siguiente a las 11 a. m., cuando se elegirá a la mesa directiva mediante lista cerrada y votación nominal.

Es en este contexto donde el diputado Harvey Colchado puso a disposición del pleno de la comisión su cargo como integrante de dicho grupo de trabajo, debido a una acusación fiscal en su contra por presunta falsedad genérica y negociación incompatible.

Colchado sostuvo que el Reglamento del Congreso no le impide integrar la Comisión de Ética pese a la acusación. Sin embargo, señaló que dejó su continuidad en manos de los demás miembros para preservar un clima de trabajo adecuado.

Por otro lado, tras la sesión, el diputado Cipriani responsabilizó a Colchado de que no se pudiera elegir ese día a la mesa directiva, pues su decisión habría impedido la presentación de una lista cerrada.

“Hay que tener paciencia nomás, es un día. (...) Se deslegitiman, ellos mismos están dando pasos al costado. (...) Tendría que haber habido la lista cerrada y tendría que haberse elegido a una mesa directiva”, señaló.

Asimismo, señaló que la Junta de Portavoces se reuniría para tomar decisiones sobre el tema.

Colchado señaló que dejó su continuidad en manos de los demás miembros para preservar un clima de trabajo adecuado. (Foto: Congreso)

Ahora Nación ratifica respaldo a Colchado

Tras las declaraciones de Cipriani, la bancada de Ahora Nación, integrada por diputados y senadores, ratificó su respaldo unánime a Harvey Colchado como su representante ante la Comisión de Ética.

La bancada rechazó que la decisión de Colchado de poner su cargo a disposición haya buscado retrasar la elección de la mesa directiva del grupo de trabajo. Por el contrario, consideró que se trató de una muestra de transparencia y respeto por los procedimientos institucionales.

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) señaló que Colchado dejó abierta la posibilidad de que cualquiera de los integrantes de la comisión planteara alguna objeción a su permanencia.

“Nosotros como bancada hemos ratificado nuestro respaldo, pero ahora ha sido muy claro en decirle al resto de colegas de su comisión si alguien tiene una objeción que lo plantee en la misma sesión. Eso es lo que él ha hecho” , declaró a la prensa.

Huilca agregó que no existen cruces de horarios ni impedimentos objetivos que justifiquen postergar el funcionamiento de la comisión, al considerar que es la única que ya cuenta con sus integrantes designados.

En la misma línea, el diputado César Holguín (Ahora Nación) indicó que la bancada acordó respaldar la permanencia de Colchado y cuestionó el uso de las instituciones del Estado con fines de lo que calificó como “persecuciones políticas”.