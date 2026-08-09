El Segundo Juzgado Constitucional de Lima programó para el miércoles 12 de agosto la audiencia pública en la que evaluará el hábeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, mediante el cual se busca su inmediata libertad con base en un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

La audiencia se realizará desde las 11 a. m. y Castillo podrá participar y hacer uso de la palabra de manera virtual desde el penal de Barbadillo, en Ate.

El juzgado dispuso su participación luego de que el exmandatario solicitara intervenir en la audiencia. La resolución señala que el informe oral se realizará mediante Google Meet.

La demanda fue presentada por Walter Ayala, exministro de Defensa durante el gobierno de Castillo y actual abogado del exmandatario.

El recurso sostiene, entre otros argumentos, que la detención de Castillo vulneró derechos fundamentales y toma como sustento la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

El Grupo de Trabajo concluyó que la privación de libertad de Castillo fue arbitraria y consideró que el caso se enmarca en las categorías I, II, III y V de su clasificación. Asimismo, recomendó al Estado peruano adoptar medidas para remediar la situación, incluida su liberación.

Procuradurías participarán en la audiencia

En la sesión participarán las procuradurías del Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Legislativo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Castillo cuestionó la participación de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en representación de la Presidencia de la República. Sin embargo, el juzgado precisó que cada uno de los demandados cuenta con una representación independiente a través de la procuraduría pública correspondiente.

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Entre los demandados figuran el presidente de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Congreso, el fiscal de la Nación y magistrados de la Corte Suprema.

El juzgado señaló que la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros representa al presidente de la República y aclaró que no se desprende que dicha entidad haya asumido la representación de todas las instituciones demandadas, como alegó Castillo.

Condena por el golpe de Estado

Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz de los hechos del 7 de diciembre de 2022. La sentencia fue dictada en primera instancia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en noviembre de 2025.

El exmandatario también ha presentado diversos recursos y demandas constitucionales para cuestionar su situación jurídica.

En abril de 2026, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró improcedente un hábeas corpus con el que buscaba dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en investigaciones vinculadas a los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Asimismo, se presentaron 17 solicitudes de gracia presidencial a su favor, las cuales fueron rechazadas.

El nuevo hábeas corpus será evaluado por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima el próximo 12 de agosto. La opinión del Grupo de Trabajo de la ONU constituye uno de los principales argumentos de la defensa, aunque dicho pronunciamiento no implica por sí mismo la excarcelación automática de Castillo.