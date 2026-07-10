Grupo de trabajo ONU declara arbitraria la detención de Pedro Castillo y pide su liberación. Foto: GEC
Grupo de trabajo ONU declara arbitraria la detención de Pedro Castillo y pide su liberación. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) consideró arbitraria y solicitó al Gobierno peruano su liberación inmediata, así como la concesión de una indemnización.

A través de un documento, el grupo de trabajo de la ONU opinó que el Gobierno peruano debe adoptar medidas para remediar la situación del exmandatario, de acuerdo con las normas internacionales contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto, informó Canal N.

En esa línea, el panel de especialistas señaló que la medida adecuada es disponer la liberación de Pedro Castillo, así como otorgarle una indemnización y otras formas de reparación por la detención que calificó de arbitraria.

LEA TAMBIÉN: TC rechaza hábeas corpus que buscaba anular la vacancia de Pedro Castillo

Asimismo, el grupo de trabajo instó al Estado a realizar una investigación profunda e independiente sobre las circunstancias que rodearon, según indicaron “la privación arbitraria de libertad del expresidente”.

Además, pidió que se adopten las medidas correspondientes para “determinar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables de la vulneración de sus derechos”.

Intento fallido de Golpe de Estado

Cabe recordar que Pedro Castillo permanece recluido luego de ser sentenciado a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y otras medidas.

Grupo de trabajo ONU declara arbitraria la detención de Pedro Castillo y pide su liberación e indemnización. Foto: Julio Reaño / @photo.gec.
Grupo de trabajo ONU declara arbitraria la detención de Pedro Castillo y pide su liberación e indemnización. Foto: Julio Reaño / @photo.gec.

TE PUEDE INTERESAR

Presidente José Balcázar evalúa dar indulto a Pedro Castillo: “Es una facultad presidencial”
PJ mantiene prisión preventiva contra exministro Juan Silva y rechaza su pedido de cese
Sábado no laborable compensable por motivos religiosos obtiene “luz verde”: los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.