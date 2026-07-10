El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) consideró arbitraria la detención del expresidentre Pedro Castillo y solicitó al Gobierno peruano su liberación inmediata, así como la concesión de una indemnización.

A través de un documento, el grupo de trabajo de la ONU opinó que el Gobierno peruano debe adoptar medidas para remediar la situación del exmandatario, de acuerdo con las normas internacionales contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto, informó Canal N.

En esa línea, el panel de especialistas señaló que la medida adecuada es disponer la liberación de Pedro Castillo, así como otorgarle una indemnización y otras formas de reparación por la detención que calificó de arbitraria.

LEA TAMBIÉN: TC rechaza hábeas corpus que buscaba anular la vacancia de Pedro Castillo

Asimismo, el grupo de trabajo instó al Estado a realizar una investigación profunda e independiente sobre las circunstancias que rodearon, según indicaron “la privación arbitraria de libertad del expresidente”.

Además, pidió que se adopten las medidas correspondientes para “determinar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables de la vulneración de sus derechos”.

Intento fallido de Golpe de Estado

Cabe recordar que Pedro Castillo permanece recluido luego de ser sentenciado a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y otras medidas.