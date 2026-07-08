El presidente José Balcázar señaló que se encuentra evaluando la base jurídica y constitucional para otorgar un posible indulto al expresidente Pedro Castillo, a pocos días de terminar su mandato.

“Esto es una facultad presidencial, pero tengo que tener un sustento jurídico constitucional, en cuya virtud esperaré a ver qué es lo que piden o no piden el señor expresidente de la República”, señaló el mandatario en una entrevista en Exitosa.

Ante ello, autoridades del Gobierno indicaron que actualmente no existe ninguna solicitud de indulto o gracia pendiente en mesa de partes y que el Ejecutivo gestiona de manera regular las facultades constitucionales del presidente.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que no hay pedidos de beneficio vigentes y que todas las solicitudes anteriores presentadas por los interesados han sido archivadas.

Los registros de la Comisión de Gracias Presidenciales indicaron que se han presentado siete solicitudes de indulto y una de gracia. Sin embargo, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, indicó que toda esa documentación fue rechazada por problemas estrictamente formales.

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El último pedido fue presentado por el pastor Germán Villena. Las comisiones del sector justicia tramitaron el requerimiento de acuerdo con los plazos previstos por las directivas administrativas de la entidad.