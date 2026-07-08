Presidente José Balcázar evalúa dar indulto a Pedro Castillo. Foto: Presidencia.
Presidente José Balcázar evalúa dar indulto a Pedro Castillo. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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, a pocos días de terminar su mandato.

“Esto es una facultad presidencial, pero tengo que tener un sustento jurídico constitucional, en cuya virtud esperaré a ver qué es lo que piden o no piden el señor expresidente de la República”, señaló el mandatario en una entrevista en Exitosa.

y que el Ejecutivo gestiona de manera regular las facultades constitucionales del presidente.

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Por otro lado,

Sin embargo, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, indicó que toda esa documentación fue rechazada por problemas estrictamente formales.

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El último pedido fue presentado por el pastor Germán Villena. Las comisiones del sector justicia tramitaron el requerimiento de acuerdo con los plazos previstos por las directivas administrativas de la entidad.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que no hay pedidos de beneficio vigentes y que las solicitudes anteriores han sido archivadas. (Foto: Andina)
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que no hay pedidos de beneficio vigentes y que las solicitudes anteriores han sido archivadas. (Foto: Andina)

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