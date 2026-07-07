El exministro de Economía y miembro del Consejo Fiscal, Alonso Segura, identificó como principal amenaza en el corto plazo el fenómeno de El Niño en el próximo gobierno.

Ante ello, el especialista indicó que, en la próxima administración, el reto será cómo generar espacio fiscal para la prevención y mitigación de los impactos, en los pocos meses antes de que lleguen las lluvias, que se estiman comiencen a fines de año.

“Antes que llegue la temporada de lluvias, poder hacer obras que permitan, reforzar las defensas frente a un fenómeno que se anticipa, que puede ser fuerte o extraordinario”, indicó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Segura sostuvo que el tiempo es muy limitado y que el gobierno saliente ha hecho “poco o nada” al respecto. Ante este panorama, planteó que el nuevo régimen “debe empezar corriendo” desde el primer día de gestión, y que incluso en la actual fase de transición ya debería estar trabajando en planes concretos.

Por otro lado, consideró que algunas medidas de gasto generan distorsiones en el uso de recursos públicos. Por ello, consideró que el nuevo gobierno evalúe la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad para mitigar el impacto de algunas de estas.

“Recordemos el recorte de 8 mil millones de soles en inversión pública, recortes de otros programas importantes que la población valora. (...) Esperemos, si es que corrigen varias de esas cosas, ya con un nuevo Congreso, evitamos que estas historias se sigan repitiendo”, puntualizó.