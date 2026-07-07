Advierten que el próximo gobierno deberá crear espacio fiscal para enfrentar Fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
Advierten que el próximo gobierno deberá crear espacio fiscal para enfrentar Fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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en el próximo gobierno.

Ante ello, el especialista indicó que, en la próxima administración,

“Antes que llegue la temporada de lluvias, poder hacer obras que permitan, reforzar las defensas frente a un fenómeno que se anticipa, que puede ser fuerte o extraordinario”, indicó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

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Segura sostuvo que el tiempo es muy limitado y que el gobierno saliente ha hecho “poco o nada” al respecto.

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Por otro lado, consideró que algunas medidas de gasto generan distorsiones en el uso de recursos públicos.

“Recordemos el recorte de 8 mil millones de soles en inversión pública, recortes de otros programas importantes que la población valora. (...) Esperemos, si es que corrigen varias de esas cosas, ya con un nuevo Congreso, evitamos que estas historias se sigan repitiendo”, puntualizó.

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