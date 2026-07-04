Las autoridades nacionales, regionales y locales de Piura junto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) acordaron reforzar la coordinación para ejecutar obras y medidas de prevención ante un posible fenómeno El Niño, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población más vulnerable.

Los acuerdos se adoptaron durante una reunión encabezada por los viceministros de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas, y de Construcción y Saneamiento, Luis Contreras, junto con representantes del Gobierno Regional de Piura y alcaldes de distintos distritos.

Durante el encuentro se definió una hoja de ruta para priorizar intervenciones, agilizar la atención de las principales demandas de los gobiernos locales y acelerar la ejecución de acciones preventivas antes de la temporada de lluvias.

Las autoridades también evaluaron el avance de los principales proyectos de infraestructura orientados a la prevención de desastres, debido a que un eventual fenómeno El Niño podría incrementar la vulnerabilidad de diversos sectores de la región.

Implementan herramienta para prevenir inundaciones

Asimismo, se presentó el aplicativo SARE, una plataforma que permite monitorear en tiempo real el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Agua de Lluvia, verificar el estado de sus equipos y detectar incidencias para reducir el riesgo de inundaciones.

Las autoridades nacionales, regionales y locales de Piura junto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) acordaron reforzar la coordinación para ejecutar obras y medidas de prevención ante un posible fenómeno El Niño: Foto: MVCS

En la reunión participaron los alcaldes de Cura Mori, Piura, Morropón-Chulucanas, Santo Domingo, Carmen de la Frontera, Castilla, Veintiséis de Octubre y Salitral, además de equipos técnicos de las entidades involucradas.