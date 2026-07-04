Ministerio de Vivienda articula acciones con autoridades de Piura para fortalecer la prevención ante el Fenómeno El Niño. Foto: MVCS.
Ministerio de Vivienda articula acciones con autoridades de Piura para fortalecer la prevención ante el Fenómeno El Niño. Foto: MVCS.
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Redacción Gestión
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junto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) acordaron reforzar la coordinación para ejecutar obras y medidas de prevención ante un posible fenómeno El Niño, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población más vulnerable.

Los acuerdos se adoptaron durante una reunión encabezada por los viceministros de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas, y de Construcción y Saneamiento, Luis Contreras, junto con representantes del

Durante el encuentro se definió una hoja de ruta para priorizar intervenciones, agilizar la atención de las principales demandas de los gobiernos locales y acelerar la ejecución de acciones preventivas antes de la temporada de lluvias.

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Las autoridades también evaluaron el avance de los principales proyectos de infraestructura orientados a la prevención de desastres,

Implementan herramienta para prevenir inundaciones

Asimismo, se presentó el aplicativo SARE, una plataforma que permite monitorear en tiempo real el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Agua de Lluvia, verificar el estado de sus equipos y detectar incidencias para reducir el riesgo de inundaciones.

Las autoridades nacionales, regionales y locales de Piura junto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) acordaron reforzar la coordinación para ejecutar obras y medidas de prevención ante un posible fenómeno El Niño: Foto: MVCS
Las autoridades nacionales, regionales y locales de Piura junto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) acordaron reforzar la coordinación para ejecutar obras y medidas de prevención ante un posible fenómeno El Niño: Foto: MVCS

En la reunión participaron los alcaldes de Cura Mori, Piura, Morropón-Chulucanas, Santo Domingo, Carmen de la Frontera, Castilla, Veintiséis de Octubre y Salitral, además de equipos técnicos de las entidades involucradas.

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