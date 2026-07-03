El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra León, instó al Poder Ejecutivo a tomar medidas para mitigar los posibles impactos por el Fenómeno El Niño, global y costero, a nivel nacional.

Luis Neyra León considera inadecuado postergar acciones frente a El Niño hasta el cambio de gobierno. Foto: ANGR

En el marco del X Consejo de Estado Regional (CER), el también gobernador regional de Piura solicitó al mandatario José María Balcázar que disponga prontamente acciones concretas para afrontar el fenómeno climático. En esa línea, consideró inadecuado esperar la instalación del nuevo gobierno para adoptar medidas preventivas frente a este riesgo .

La transferencia a los gobiernos regionales de las obras de Reconstrucción con Cambios (ARCC) que quedaron paralizadas tras la desactivación de esa entidad y la creación de la ANIN en 2023 no ha sido suficiente para garantizar una adecuada prevención del riesgo de desastres, advirtió previamente la asamblea.

Piden continuidad de proyectos y mayor articulación

El presidente de la ANGR, Luis Neyra, solicitó al Ejecutivo garantizar la continuidad de los proyectos y obras en las regiones, así como instruir a los ministros para que los distintos sectores incorporen las iniciativas priorizadas por los gobiernos regionales.

Asimismo, expresó su expectativa de que las reuniones sostenidas entre los gobernadores y las autoridades nacionales durante el X Consejo de Estado Regional (CER) se traduzcan en resultados concretos antes del 28 de julio.

Neyra destacó que los gobiernos regionales han elevado su ejecución presupuestal de un promedio del 60% a más del 92 % desde 2023, atribuyendo este avance a la coordinación sostenida en los Consejos de Estado Regional.

Continuidad de inversiones

La ANGR reiteró su pedido al Gobierno Nacional para garantizar la continuidad de las obras e inversiones estratégicas en las regiones y atender las demandas presentadas por los gobiernos regionales, las cuales, según indicó, han sido sustentadas técnicamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese contexto, recordó que días atrás expresó su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 14799 de Crédito Suplementario 2026, aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso y remitido por el Ejecutivo, al señalar que asigna a los gobiernos regionales menos del 10% de los recursos destinados a inversiones con cargo a recursos ordinarios