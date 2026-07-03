Proyecto Olmos ya tiene 15,000 hectáreas sembradas y aguarda nuevo operador para mejorar su productividad.
Proyecto Olmos ya tiene 15,000 hectáreas sembradas y aguarda nuevo operador para mejorar su productividad.
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Elías García Olano
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La Agencia de Promoción de la Inversion Privada (ProInversión) anunció que seleccionará a un operador temporal para asumir el proyecto de irrigación Olmos, ubicado en las regiones de Lambayeque, Piura y Cajamarca.

El anuncio lo hizo Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversion, durante el evento Agrofest, señalando que el operador temporal asumirá la operación, el mantenimiento y dragado de las obras existentes del proyecto Olmos.

Vale recordar que esa iniciativa fue asumida temporalmente por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), un órgano descentralizado especial del Gobierno Regional de Lambayeque, en setiembre del 2025.

Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión. | ProInversión
Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión. | ProInversión
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¿Cuándo se dará la buena pro?

Según el portal web de ProInversión, el proyecto de Nueva Concesión de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos tiene como fecha estimada de otorgamiento de la buena pro el cuarto trimestre del 2027.

El objetivo del concurso, bajo el esquema de proyecto cofinanciado, con una inversión de US$156.00 millones, es otorgar la operación y mantenimiento de las obras de trasvase existentes por un periodo de entre cuatro a cinco años.

A detalle, consiste en la operación y mantenimiento de trasvase con la presa Limón, elevada hasta 43 metros, y el dragado programado de sedimentos en el vaso de la presa.

Esta concesión -menciona la entidad- estará vigente hasta que se construya y entre en operación la sobreelevación de la presa Limón hasta una altura de 85 metros, como resultado de la adjudicación de la concesión para la mencionada sobreelevación y operación definitiva de las obras de trasvase a su plena capacidad.

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SOBRE EL AUTOR

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.

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