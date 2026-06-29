Destruyen bocaminas empleadas para la minería ilegal en Arequipa. Foto: Ministerio Público.
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Elías García Olano
mailElías García Olano

Ha pasado un año desde que, en junio del 2025, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reconociera que la minería informal se estaba expandiendo más allá del oro, y que estaba empezando a abarcar también al cobre en algunas zonas del país, pero desde entonces, esa amenaza parece escalar cada vez más.

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