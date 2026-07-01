El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó tomar medidas de preparación ante un aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senahmi) sobre el incremento de la velocidad del viento, catalogado de nivel amarillo, de ligeras a moderada intensidad.

Según el aviso, los vientos alcanzarían aproximadamente 32 km/h en la zona norte, 34 km/h en el centro y 32 km/h en el sur, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

Estos fenómenos se estiman registrarse en la zona andina de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno, del miércoles 1 al viernes 3 de julio.

Ante este escenario, Indeci instó a las autoridades locales y regionales a efectuar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para verificar el adecuado diseño de las infraestructuras para proteger a la población.

Asimismo, recomendó asegurar techos y largueros, reforzar ventanas, mantenerse alejado de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras dañadas por el viento, además de usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud en caso de infecciones respiratorias o alergias.