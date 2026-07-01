Indeci alerta por riesgo en viviendas ante incremento de vientos en la zona andina del país. (Foto: Andina)
Indeci alerta por riesgo en viviendas ante incremento de vientos en la zona andina del país. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

sobre el incremento de la velocidad del viento, catalogado de nivel amarillo, de ligeras a moderada intensidad.

Según el aviso, l

Estos fenómenos se estiman registrarse en, del miércoles 1 al viernes 3 de julio.

LEA TAMBIÉN: ¿Si un terremoto sacude al Perú, aguantarán las edificaciones? El costo que llega después

Ante este escenario, Indeci instó a las autoridades locales y regionales a efectuar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para verificar el adecuado diseño de las infraestructuras para proteger a la población.

LEA TAMBIÉN: Senamhi: temperaturas caerán hasta 12 grados bajo cero en zonas altas de sierra sur

Asimismo, recomendó asegurar techos y largueros, reforzar ventanas, mantenerse alejado de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras dañadas por el viento, además de usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud en caso de infecciones respiratorias o alergias.

Los fenómenos se estiman se registren en la zona andina de 16 regiones del país. (Foto: Lisseth Torres de Plasencia / Facebook)
Los fenómenos se estiman se registren en la zona andina de 16 regiones del país. (Foto: Lisseth Torres de Plasencia / Facebook)

TE PUEDE INTERESAR

El Niño golpearía “fuerte” a la economía peruana en el verano, pero esto podría compensarlo
Inversión en Perú se “dispara” frente a promedio de la región, pero aún hay 4 retos
El Niño y lluvias hacen “temblar” a más de 7.3 millones de hectáreas, ¿qué cultivos sufrirían?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.