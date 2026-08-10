Ante la amenaza del fenómeno El Niño, la Contraloría identificó que de 1,546 fichas técnicas referenciales (FTR), 1,096 no tienen los requerimientos presupuestales para que se ejecuten las intervenciones necesarias.

Por región, Cusco tiene la mayor cantidad de situaciones adversas (75); seguido por Puno (74), Áncash (40), Huánuco (30), Cajamarca (28) y Ayacucho (22).

“Estamos enfocados en ayudar a los gestores a que cumplan con ejecutar, de manera responsable, el presupuesto público para las acciones preventivas contra El Niño. Vamos a seguir fiscalizando el buen uso de los recursos públicos en beneficio del país”, menciona el contralor César Aguilar.

La ANA identificó los puntos críticos en ríos y quebradas con peligro de inundación, flujo de detritos (huaicos) y erosión fluvial para elaborar las FTR: en 893 FTR (58 %) no se evidenciaron acciones orientadas a evaluar, planificar o coordinar la atención de los puntos vulnerables.

Las regiones con mayor ratio de FTR sin acciones son: Loreto (100%), Amazonas (96%), Apurímac (88%), San Martín (82%), Pasco (78%) y Huánuco (77%).

Además, en 1,096 FTR (71%) no se llegó a la etapa de formulación de requerimientos presupuestales; mientras que en 1,215 FTR no se acreditó la convocatoria para seleccionar la modalidad de ejecución y en 1,219, no inició la ejecución de las intervenciones planteadas.

Composición: Kelly Villanueva - Gestión / Fuente: SIGRID Cenepred

Aguilar añade que los resultados permiten advertir que aproximadamente ocho de cada diez FTR recibidas a nivel nacional no se tradujeron en la ejecución de medidas para atender los puntos críticos identificados para combatir el FEN.

Finalmente, recordaron que la ANA no ha fijado procedimientos internos para encontrar puntos críticos, así como para elaborar, aprobar y comunicar las FTR.