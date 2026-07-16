Los fenómenos de El Niño y el Niño costero representan una amenaza y deben abordarse como “un tema de supervivencia nacional”, de acuerdo con Hombro a Hombro, espacio que articula el rol de la empresa privada en la preparación y atención de desastres naturales.

Carlos Manuel Yáñez, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), alertó que el calentamiento del mar ya es “un peligro inminente” que obliga a acelerar las medidas de prevención.

“La probabilidad puede disminuir entre septiembre y noviembre, pero volvería a incrementarse entre diciembre y marzo hasta un nivel fuerte. Eso nos dice que debemos prepararnos desde ahora para ese escenario”, dijo durante el foro Estemos Listos, organizado por El Comercio y Hombro a Hombro.

Yáñez advirtió que para el fenómeno El Niño más de 7 millones de personas quedan expuestas a riesgos muy altos por lluvias intensas e inundaciones; y entre los principales impactos previstos figuran:

Más de 209 distritos en riesgo muy alto

Más de 2.4 millones de viviendas expuestas

Más de 4,300 establecimientos de salud

Más de 16,000 instituciones educativas

Hasta 480,000 hectáreas agrícolas

Más de 8,200 kilómetros de carreteras a nivel nacional

Además, con el eventual desarrollo de El Niño global se propiciarían sequías en diversas zonas del país, lo que elevaría el riesgo de incendios forestales —algo habitual entre agosto y setiembre—.

Regiones sin planes de gestión

Luis Vásquez Guerrero, jefe del Indeci, añadió que nuestro país arrastra vulnerabilidades estructurales frente al fenómeno El Niño, y arremetió contra el “bajo presupuesto” para la gestión de riesgos de desastres, por lo que instó a fortalecer la preparación en gobiernos regionales y locales.

"La falta de prevención jamás será compensada por la respuesta", indicaron autoridades. Foto: Andina

Agregó que todos los gobiernos regionales y locales están obligados por ley a elaborar planes de gestión reactiva para responder ante emergencias; sin embargo, solo 5 gobiernos regionales cuentan con estos instrumentos.

“Si no solucionamos estos problemas estructurales, cada vez que ocurra un Niño volveremos a enfrentar las mismas consecuencias”, señaló.

Así, reiteró que “la prevención jamás será compensada por la respuesta”.

Voluntad de acción y hoja de ruta

Por su parte, Juan Aurelio Arévalo Miró, director periodístico de El Comercio, sostuvo que afrontaremos como país un desafío de enorme magnitud.

“La mejor manera de afrontarlo es trabajando juntos. Desde El Comercio queremos contribuir a tender puentes entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para que el Perú llegue mejor preparado y pueda reducir el impacto” , puntualizó.

En esa línea, Carlos García, gerente general de Confiep, resaltó que El Niño “agrava la situación de todos directa o indirectamente”, a raíz de las previsiones por la menor producción en pesca y agricultura, así como los estragos en energía, infraestructura y telecomunicaciones.

“El sector privado está listo para colaborar. Trabajaremos juntos”, acotó.

Finalmente, Juan Carlos Castro, en representación de Fuerza Popular, adelantó que el partido de la presidenta electa Keiko Fujimori convocará al sector privado para la elaboración de una hoja de ruta para las labores de prevención y reconstrucción por el fenómeno El Niño.

“Hay que estar listos para cualquier escenario”, concluyó.