Según el INEI, el Índice de la Producción Pesquera, en mayo último, cayó 73.10% interanual, por la merma en 97.61% de la pesca de anchoveta para harina y aceite. Con esto, de enero a mayo, el sector pesca en general tuvo una contracción del 30.64% en comparación con el mismo periodo del año que pasó.

En ese resultado habría influido el accidentado inicio de la primera temporada de pesca industrial de anchoveta en la zona norte-centro del litoral, que se inició el 1 de abril con una cuota de 1.9 millones de toneladas, la segunda más baja en la última década.

En mayo último, el índice de producción pesquera cayó en 73.10% interanual, según cifras del INEI. | Fuente: INEI

Además, en medio ya del calentamiento del mar originado por El Niño, que dispersó los cardúmenes de anchoveta y originó la captura con cerca de un 40% de ejemplares juveniles, el Ministerio de la Producción (Produce) suspendió la pesca el 11 de junio último, habiéndose pescado en ese lapso sólo 471,000 toneladas, cerca de una cuarta parte de la cuota autorizada.

Situación actual

En diálogo con Gestión, Luis Icochea, investigador de la Universidad Agraria La Molina, indicó que, actualmente, la temperatura del mar se encuentra entre dos a tres grados encima de lo normal en las zonas de pesca al norte-centro del litoral, lo que ha llevado a que los cardúmenes de ejemplares adultos de la anchoveta se profundicen, dificultando su pesca.

Sin embargo, observó que no se estarían realizando operaciones de investigación para determinar las condiciones actuales en que se desenvuelve la biomasa de ese recurso, que debería estar liderando el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), como solía realizar en ocasiones similares.

Anomalía en temperatura del mar a lo largo del litoral peruano. | Fuente: Scotiabank

“Lo ideal sería que el Imarpe esté realizando continuamente muestreos (de las condiciones en que se encuentra la biomasa), sobre todo en una temporada como la actual; pero no se está haciendo”, objetó el experto, quien fuera exdirector de Imarpe.

Refirió que, por esa razón, las propias empresas pesqueras están ahora solicitando al Produce que se les autorice sacar su flota para realizar por su cuenta operaciones de pesca exploratoria y así determinar la profundidad en que se desplaza ahora el recurso.

Pesca de anchoveta otra vez enfrenta dificultades derivadas de El Niño. | Foto: Mejorada con IA.

Proyecciones poco optimistas

En cualquier caso, Icochea refirió que, dadas las provisiones de que El Niño podría mantener una magnitud fuerte hasta el próximo verano, que coincide con el periodo de inicio de la segunda temporada de pesca en el litoral norte centro, es muy difícil proyectar que se tenga una pesca exitosa este año.

Al respecto, Katherine Salazar, analista del área de Estudios Económicos de Scotiabank, refirió que la proyección de esa entidad es que la pesca de anchoveta se ubique cerca de los dos millones de toneladas en todo el 2026, por debajo de los 4 millones de toneladas en promedio de un año normal, y menor en 57% frente a lo desembarcado en el 2025.

Explicó que su previsión considera el remanente de la segunda temporada de 2025 capturado en enero, las 470 mil toneladas de la primera temporada de 2026 en el norte centro, la cuota estimada para la segunda temporada y el aporte de unas 300 mil toneladas de la zona sur.

“La pesca de anchoveta tendría uno de sus desempeños más débiles de los últimos años, afectando la producción de harina y aceite de pescado, e impidiendo aprovechar los precios que se encuentran en niveles elevados”, avizoró.

Desembarque anual de anchoveta, evolución y proyección. | Fuente: Scotiabank

Envíos de harina podrían caer hasta 70%

Por su parte, desde el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) advirtieron que El Niño costero, junto al global, representan un nuevo desafío a la actividad pesquera.

Refirió que la actividad pesquera, que comprende la extracción, la transformación industrial y el consumo humano directo, contribuye con alrededor de 400,000 empleos.

En este escenario previsto, el Idexcam estimó que las exportaciones de harina de pescado podrían registrar una caída de entre 40% y 70%, mientras que el aceite de pescado enfrentaría un impacto aún mayor debido a la menor concentración de grasa en la anchoveta, a consecuencia del calentamiento del mar, que reduce la producción de fitoplancton.

Vale indicar que, el último año, las exportaciones pesqueras totales sumaron US$ 6,656 millones, de las cuales la industria del consumo humano directo aportó US$ 2,264,000 millones, que representa 48.63% del total de las ventas al exterior.