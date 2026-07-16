Pesca de la anchoveta se contrajo en más del 30% de enero a mayo de este año, según el INEI. | Foto: Produce
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Elías García Olano
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La actividad pesquera nacional, que aporta el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) y explica entre el 5% y el 7% de las exportaciones nacionales, acusó una contracción en los primeros cinco meses del 2026, viéndose frenada por la llegada del Fenómeno El Niño (FEN) desde mayo último. Esto podría seguir impactando en los siguientes meses, de acuerdo con diversas proyecciones.

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