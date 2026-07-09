Continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y sierra del país, hasta el domingo 12 de julio, previéndose valores máximos hasta 35°C en la costa norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Para mañana, viernes 10 de julio, se estiman temperaturas diurnas entre 24 °C y 29 °C en la costa central, y de 23°C a 30°C en la costa sur. Asimismo, se esperan valores máximos entre 18°C y 32°C en la sierra norte, entre 17 °C y 30 °C en la sierra central, y registros entre 14 °C y 30 °C en la sierra sur

Además, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía principalmente en la sierra, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Del mismo modo, se pronostican ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Los departamentos de posible afectación son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. Se incluye al Callao.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 10 al 12 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra.



✅Se prevé escasa nubosidad, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si estará expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Igualmente, sugiere beber abundante líquido para asegurar una correcta hidratación y evitar la exposición directa a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, así como utilizar ropa de colores claros.