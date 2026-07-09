Senamhi pronostica días de intenso calor y mayor radiación UV en la costa y la sierra. (Foto: Andina)
Senamhi pronostica días de intenso calor y mayor radiación UV en la costa y la sierra. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y sierra del país, hasta el domingo 12 de julio, previéndose valores máximos hasta 35°C en la costa norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Además, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía principalmente en la sierra, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Del mismo modo, se pronostican ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

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Los departamentos de posible afectación son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. Se incluye al Callao.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si estará expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, así como utilizar ropa de colores claros.

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