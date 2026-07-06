La alta temperatura diurna en la costa y la sierra se extendería hasta el jueves 9 de julio en los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tumbes y Tacna, así como en la Provincia Constitucional del Callao, Informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el pronóstico, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 35 °C en la costa norte, de 24 °C y 29 °C en la costa central y entre 23 °C y 30 °C en la costa sur.

Asimismo, se esperan valores máximos entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 15 °C y 29 °C en la sierra central y entre 14 °C y 29 °C en la sierra sur.

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#Aviso #Senamhi #Minam Del 4 al 6 de julio, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.https://t.co/RBFwUt1uvH pic.twitter.com/eJcajQlu3W — Senamhi (@Senamhiperu) July 2, 2026

Además, se estima escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). También se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si estará expuesta a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Asimismo, se sugiere beber abundante líquido para asegurar una correcta hidratación y y evitar la exposición directa a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar una correcta hidratación.