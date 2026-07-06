Senamhi. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La alta temperatura diurna en la costa y la sierra se extendería hasta el jueves 9 de julio en los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tumbes y Tacna, así como en la Provincia Constitucional del Callao, Informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Asimismo, se esperan valores máximos entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 15 °C y 29 °C en la sierra central y entre 14 °C y 29 °C en la sierra sur.

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Además, se estima escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). También se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

Asimismo, se sugiere beber abundante líquido para asegurar una correcta hidratación y y evitar la exposición directa a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar una correcta hidratación.

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