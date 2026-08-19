Transportistas convocan a paro en Lima y Callao el 25 de agosto. (Foto: Andina)
Transportistas convocan a paro en Lima y Callao el 25 de agosto. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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debido a la inseguridad y a la falta de respuestas del Ejecutivo.

a recibirlos para tratar las extorsiones y asesinatos en el sector.

Los transportistas señalaron que la falta de una política pública coordinada contra el cobro de cupos afecta económicamente a las empresas y eleva el costo del servicio para los usuarios.

A su vez, denuncian que en agosto se han producido atentados contra conductores, pasajeros y trabajadores de transporte, entre ellos, el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la empresa Corazón de Jesús de San Diego, ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos.

“No se trata de hechos aislados, sino de una violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato, que hoy alcanza no solo a conductores y cobradores, sino también a los directivos de nuestras empresas”, se lee en el comunicado.

Los agremiados indican que ya presentaron propuestas como reforzar las unidades policiales especializadas, controlar las comunicaciones en penales y mantener agentes de forma permanente en paraderos de alto riesgo.

Según la organización, la paralización será cancelada si el Ejecutivo concede la audiencia solicitada antes del 25 de agosto. Asimismo, el gremio asegura que la movilización se realizará de manera pacífica.

“Reafirmamos nuestra vocación de diálogo y nuestro compromiso con la ciudadanía. La medida es legítima y pacífica, y será levantada apenas se instale una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables. Pedimos comprensión a los usuarios: no exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos”, indica el pronunciamiento.

Los transportistas, a través de un comunicado, precisó que la medida podría suspenderse si el Gobierno acepta iniciar conversaciones para atender sus demandas. (Foto: Andina)
Los transportistas, a través de un comunicado, precisó que la medida podría suspenderse si el Gobierno acepta iniciar conversaciones para atender sus demandas. (Foto: Andina)

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