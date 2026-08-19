La Unión Gremial de Lima y Callao anunció un paro total del transporte urbano para el 25 de agosto, debido a la inseguridad y a la falta de respuestas del Ejecutivo.

El gremio, a través de un comunicado, afirmó que decidió paralizar sus labores ante el silencio del Gobierno sobre sus propuestas y la negativa de la presidenta Keiko Fujimori a recibirlos para tratar las extorsiones y asesinatos en el sector.

Los transportistas señalaron que la falta de una política pública coordinada contra el cobro de cupos afecta económicamente a las empresas y eleva el costo del servicio para los usuarios.

A su vez, denuncian que en agosto se han producido atentados contra conductores, pasajeros y trabajadores de transporte, entre ellos, el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la empresa Corazón de Jesús de San Diego, ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos.

“No se trata de hechos aislados, sino de una violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato, que hoy alcanza no solo a conductores y cobradores, sino también a los directivos de nuestras empresas”, se lee en el comunicado.

Los agremiados indican que ya presentaron propuestas como reforzar las unidades policiales especializadas, controlar las comunicaciones en penales y mantener agentes de forma permanente en paraderos de alto riesgo. Sin embargo, afirmaron que no han recibido una respuesta formal sobre esas propuestas y consideran que el paro busca presionar al Gobierno para que informe si tiene un plan de seguridad y si evaluó sus planteamientos.

Según la organización, la paralización será cancelada si el Ejecutivo concede la audiencia solicitada antes del 25 de agosto. Asimismo, el gremio asegura que la movilización se realizará de manera pacífica.

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“Reafirmamos nuestra vocación de diálogo y nuestro compromiso con la ciudadanía. La medida es legítima y pacífica, y será levantada apenas se instale una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables. Pedimos comprensión a los usuarios: no exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos”, indica el pronunciamiento.