El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, informó que los trabajos de limpieza y retiro de escombros en los colegios afectados por las lluvias en Lima Metropolitana presentan un avance de alrededor del 50%.

El funcionario explicó que las labores se realizan de manera articulada con diferentes entidades para retirar el material que quedó inservible tras el ingreso de aguas residuales y aniegos registrados en diversos colegios de Lima Sur.

“Estamos en casi el 50%, un poquito más. Estamos trabajando ya de alguna manera multisectorial”, señaló el funcionario, desde la institución educativa 7092 Juan Pablo II, ubicada en el sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador (VES).

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Asimismo, precisó que la limpieza de este colegio culminaría entre hoy y mañana, para luego continuar con la limpieza integral y la fumigación de los ambientes afectados. También indicó que esta semana se elaborará la lista del mobiliario que debe ser repuesto, como sillas, mesas y lockers.

El director de la DRELM señaló que la reposición se coordinará directamente con el Ministerio de Educación (Minedu), que ha dispuesto atender de inmediato los materiales dañados. También se contempla la reposición de libros y manuales, para que los estudiantes puedan retornar a sus colegios en condiciones adecuadas.

Trabajos de limpieza en colegios. (Foto: Difusión)

Clases presenciales se suspenden hasta el lunes 24 de agosto

Cabe recordar que, el DRELM dispuso que las clases en las instituciones educativas de Villa María del Triunfo (VMT), Villa El Salvador, San Juan de Miraflores (SJM) y Pachacámac continúen de manera remota hasta el lunes 24 de agosto, debido a los daños ocasionados por las lluvias y aniegos.

La medida busca garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes mientras continúan las labores de limpieza, rehabilitación y fumigación de los colegios afectados.

Gonzales informó, además, que alrededor de 5,000 estudiantes de estos cuatro distritos de Lima Sur se encuentran comprendidos en las acciones de atención por los daños provocados por las lluvias.

Además, señaló que se han previsto acciones de prevención ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos. En ese sentido, indicó que para Lima Metropolitana se ha solicitado un presupuesto de S/ 7.5 millones destinado a medidas preventivas frente a posibles efectos del fenómeno El Niño.