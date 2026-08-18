Con apoyo del Ejército del Perú, el Ministerio de Educación realiza trabajos de limpieza, acondicionamiento y rehabilitación en 10 instituciones educativas afectadas por las lluvias y posteriores inundaciones en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Pachacámac. (Foto: Andina)
Con apoyo del Ejército del Perú, el Ministerio de Educación realiza trabajos de limpieza, acondicionamiento y rehabilitación en 10 instituciones educativas afectadas por las lluvias y posteriores inundaciones en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Pachacámac. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, informó que los trabajos de limpieza y retiro de escombros en los colegios afectados por las lluvias en Lima Metropolitana presentan un avance de alrededor del 50%.

“Estamos en casi el 50%, un poquito más. Estamos trabajando ya de alguna manera multisectorial”, señaló el funcionario, desde la institución educativa 7092 Juan Pablo II, ubicada en el sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador (VES).

Asimismo, precisó que la limpieza de este colegio culminaría entre hoy y mañana, para luego continuar con la limpieza integral y la fumigación de los ambientes afectados. También indicó que esta semana se elaborará la lista del mobiliario que debe ser repuesto, como sillas, mesas y lockers.

El director de la DRELM señaló que la reposición se coordinará directamente con el Ministerio de Educación (Minedu), que ha dispuesto atender de inmediato los materiales dañados. También se contempla la reposición de libros y manuales, para que los estudiantes puedan retornar a sus colegios en condiciones adecuadas.

Trabajos de limpieza en colegios. (Foto: Difusión)
Trabajos de limpieza en colegios. (Foto: Difusión)

Clases presenciales se suspenden hasta el lunes 24 de agosto

Cabe recordar que, el DRELM dispuso que las clases en las instituciones educativas de Villa María del Triunfo (VMT), Villa El Salvador, San Juan de Miraflores (SJM) y Pachacámac continúen de manera remota hasta el lunes 24 de agosto, debido a los daños ocasionados por las lluvias y aniegos.

Gonzales informó, además, que alrededor de 5,000 estudiantes de estos cuatro distritos de Lima Sur se encuentran comprendidos en las acciones de atención por los daños provocados por las lluvias.

Además, señaló que se han previsto acciones de prevención ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos. En ese sentido, indicó que para Lima Metropolitana se ha solicitado un presupuesto de S/ 7.5 millones destinado a medidas preventivas frente a posibles efectos del fenómeno El Niño.

TE PUEDE INTERESAR

Lluvias en Lima: diez colegios mantendrán clases remotas hasta el lunes 24 de agosto
MTPE dispone hasta dos horas de tolerancia laboral por lluvias en Lima Sur
Senamhi precisa desde cuándo empezarán lluvias en Lima y qué zonas serán las más afectadas
Anuncian prórroga de estado de emergencia por lluvias en Lima, Cusco, Ancash, Ayacucho y Ucayali

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.