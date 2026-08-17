Calles inundadas por lluvias en Villa El Salvador. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Calles inundadas por lluvias en Villa El Salvador. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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Debido a las lluvias registradas el fin semana, que se extendieron hasta este lunes, calles en distintas zonas de Lima quedaron inundadas y con charcos. Ante este escenario, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso la suspensión de las clases presenciales en colegios de distritos de Lima afectados por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

Mediante un comunicado, para lo cual se harán las respectivas coordinaciones con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

La medida responde a las consecuencias generadas por las precipitaciones, entre ellas el colapso de sistemas de desagüe, la presencia de aniegos y las dificultades de transitabilidad en diversos sectores de estos tres distritos de Lima Sur.

La entidad precisó que la medida rige únicamente durante este lunes 17 de agosto, mientras se evalúa la situación y se realiza el monitoreo de las condiciones en las áreas afectadas.

Asimismo, la DRELM señaló que mantendrá la evaluación de las condiciones y comunicará oportunamente cualquier actualización respecto al desarrollo de las actividades educativas a través de sus canales oficiales.

La autoridad educativa pidió la comprensión y colaboración de las familias, estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, y reiteró que la prioridad es garantizar su seguridad ante las consecuencias de las intensas lluvias.

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