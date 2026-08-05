Personas caminan tras las fuertes lluvias en la zona de Hutong de Pekín, China, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JESSICA LEE
Personas caminan tras las fuertes lluvias en la zona de Hutong de Pekín, China, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JESSICA LEE
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Redacción Gestión
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Varias zonas del centro y el sur de China activaron este miércoles alertas rojas por lluvias, el nivel máximo del sistema chino de avisos, ante precipitaciones intensas que elevaron el riesgo de riadas, inundaciones y desastres geológicos.

En la ciudad de Yichang, en la provincia central de Hubei,

Las autoridades locales advirtieron de un riesgo “extremadamente alto” de riadas de montaña, desastres geológicos, crecidas en ríos e inundaciones.

En el sur del país, la ciudad de Sanya, en la isla de Hainan, emitió también una alerta roja este miércoles, después de que una zona próxima a una escuela acumulara 130.6 milímetros de lluvia en tres horas.

La recomendación de las autoridades

Las autoridades recomendaron además suspender las clases en algunas áreas y pidieron precaución ante el riesgo de crecidas en ríos, riadas de montaña y deslizamientos.

Lluvias en China. (EFE / EPA / JUSTIN LANE).
Lluvias en China. (EFE / EPA / JUSTIN LANE).

Las crecidas anegaron algunas zonas bajas junto a los cauces y obligaron a trasladar de emergencia a población en riesgo, sin que el parte oficial precisara de momento cifras de evacuados ni informara de víctimas o desaparecidos.

Las consecuencias de las recientes lluvias

En los últimos días, las lluvias en el centro de China habían obligado a evacuar preventivamente a casi 400,000 personas solo en las provincias de Shaanxi y Sichuan, donde las autoridades mantienen la vigilancia por crecidas, riadas de montaña y desastres geológicos.

El Ministerio de Recursos Naturales anunció recientemente un plan para reforzar entre 2026 y 2030 la prevención de desastres geológicos, al advertir de que el cambio climático está aumentando el riesgo de episodios repentinos y encadenados provocados por lluvias extremas fuera de las zonas tradicionalmente vigiladas.

Con información de EFE

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